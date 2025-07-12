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Türkiye'den üzen haber.. Yusuf'un acı ölümü

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Konya'da okulda sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılması sonucu hastanede tedavi gören Yusuf Taşkın (10), 45 gün sonra hayatını kaybetti.
Türkiye'den üzen haber.. Yusuf'un acı ölümü

Olay, 28 Mayıs günü öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu’nda meydana geldi. 4'üncü sınıf öğrencileri Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Yusuf Taşkın, fenalaşarak yere yığıldı. Okuldaki öğretmenler, Taşkın’a ilk müdahaleyi yapıp sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç. ise Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Taşkın, dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

AĞABEYİ DE 15 AY ÖNCE OKULDA YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yusuf Taşkın’ın ağabeyi 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Taşkın da gecen yıl nisan ayında okulda kantin sırasında arkadaşıyla kavga etmiş, öğretmeni araya girdikten sonra da fenalaşmıştı. Kalp ritim bozukluğu oldu belirtilen Mustafa Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Yusuf Taşkın'ın cenazesi bugün Akşehir ilçesi Altuntaş Mahalle mezarlığına defnedilecek.

 

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