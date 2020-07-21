Türkiye’nin 8 adet F35 Jeti'ne ABD ordusu El Koydu

Türkiye’nin Rusya’dan alıp kullanamadığı S400 Hava savunma sistemi nedeniyle, Amerika birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye’nin S400 ve F35 leri Aynı anda kullanamayacağını belirterek, Türkiye’nin F35 Programından Çıkarılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Resti Çekmişti

F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yaptırım hakkında sert tepkide bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiç kimsenin Türkiye’yi köşeye sıkıştırma hakkına sahip olmadığını ifade etmek istiyorum. Türkiye’yi 3. Dünyanın şamar oğlanı ülkeleriyle karıştıranlar yanıldıklarını anlamadılarsa onlara bunu göstermek boynumuzun borcudur” demişti.

Türkiye için Üretilen 8 F35 Uçağının Abd Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi

20 Temmuz 2020 Sözleşmelerinin Abd Savunma Bakanlığı nun Resmi sitesinde Yayınlanmasıyla, Türkiye’nin F35 Programından Çıkarılmasaydı alacağı 8 F-35 Uçağının Abd Hava Kuvvetlerine Teslim Edildi ortaya çıktı

Sözleşmede Türkiye ile ilgili olan Bölümü

Lockheed Martin Corp., Lockheed Martin Aeronautics Co., Fort Worth, Teksas, daha önce verilen sabit fiyat teşviki (firma hedefi), firma-sabit-fiyat sözleşmesi N00019-17-C-0001 için 861.731.778 dolarlık bir değişiklik (P00040) ile ödüllendirildi . Bu değişiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin F-35 programından çıkarılması sonucunda sekiz Lot 14 F-35A Lightning II yeniden konumlandırılmış uçağın ve Hava Kuvvetleri için altı Lot 14 F-35A uçağı temin etme seçeneklerini kullanmaktadır. Ek olarak, bu değişiklik sekiz Lot 14 F-35A Lightning II yeniden konumlandırılmış uçağın tam işlevsel olarak çalışabilen bir F-35A Hava Kuvvetleri konfigürasyonuna modifikasyonunu desteklemek için tekrarlanan mühendislik sağlayan sınırsız satır öğeleri oluşturur.

ABD ENVANTERİNE GİRDİ

Bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki bahanesiyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye’ye gelemeyen ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na konuşlandırılamayan F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.F-35 savaş uçağının ana yüklenicisi olan ABD’li Lockheed Martin şirketi, geçtiğimiz hafta tepki çekici bir karara imza atmış, F-35 savaş uçağı ile ilgili olarak açılan web sitesinde bulunan “Küresel Katılımcılar” listesinden Türkiye’nin adını silmişti