Türkiye'yi Rahatsız Edecek Plana Almanya Ve Fransa'dan Destek

NATO'da Türkiye'nin rahatsız olacağı düzenlemeleri de kapsayan reform planına Almanya ve Fransa'dan tam destek geldi. Planlanan değişiklikler arasında vetonun zorlaştırılması da var.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, NATO'nun modernleştirilmesini öngören yeni stratejik konsepte tam destek verdiklerini açıkladı.

NATO'da reform planıyla ilgili Salı günü başlayan resmi görüşmelerin ardından ortak bir açıklama yapan Maas ve Le Drian, "Ortak amacımız, NATO'nun şimdi ve gelecekte güvenlik politikalarıyla ilgili zorluklara karşı donanımlı olmasını sağlamaktır" dedi. Uzmanların NATO'nın yeni yapılanmasıyla ilgili hazırladığı önerilere "sınırsız" destek verdiklerini vurgulayan Maas ve Le Drian, güvenlik ve savunma politikaları güçlendirilirken buna ittifakın "merkezi transatlantik platformu" özelliğinin de dahil olduğuna dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian

Maas ve Le Drian, NATO içinde güvenlik politikalarında yalnız hareket ettiği için eleştirilen Türkiye'den ise doğrudan bahsetmedi, ancak ortak açıklamada, ortak değer ve ilkelerin önemine işaret edildi ve "21'inci yüzyılda güvenlik gelecekteki zorluklara karşı ortak yanıtlar bulup bulamayacağınıza bağlıdır" denildi.

Reform planında neler var?

NATO'daki işbirliğini iyileştirmeyi ve daha hızlı kararlar alınmasını öngören reform planı, uzmanların hazırladığı 138 öneriden oluşuyor. Ancak sunulan önerilerde Türkiye'nin karşı çıkabileceği düşünülen maddeler var. Bunlardan biri NATO üyesi olmayan AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının NATO zirveleri çerçevesinde yapılan görüşmelere davet edilmesi. Bu ülkeler arasında Kıbrıs'ın da bulunması nedeniyle bu önerinin Türkiye'yi rahatsız edeceği düşünülüyor.

Türkiye'nin karşı çıkabileceği düşünülen bir diğer öneri de NATO'da alınan ortak kararların veto edilmesinin zorlaştırılması. İttifak içindeki karar alma sürecinin hızlandırılması için yapılan öneri, siyasi görüşmelerin artırılmasını ve görüşmelerin sadece NATO merkezinde değil üye ülkelerde de yapılmasını kapsıyor.

NATO dışişleri bakanları toplantısında Salı günü görüşülmeye başlayan planla ilgili nihai kararı ise NATO devlet ve hükümet başkanları verecek.