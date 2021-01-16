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'Türklerin attığı negatif tweetler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı'

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Adba Analytics'in The Brand Age dergisi için hazırladığı raporda, Türklerin attığı negatif tweetlerin pozitif paylaşımların neredeyse iki katı olduğu görüldü.
'Türklerin attığı negatif tweetler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı'

Milliyet yazarı Ali EyüboğluAdba Analytics'in The Brand Age dergisi için hazırladığı sosyal medya raporundan bazı detaylar aktardı.

"1 Ocak 2020 - 23 Aralık 2020 tarihleri arasında dünyada ve Türkiye’de kaç milyar tweet atıldığından en çok nelerin konuşulduğuna birçok kategorinin yıllık analizi var raporda" bilgisini veren Eyüboğlu, 'Negatif paylaşımda dünyaya fark attık' başlığıyla yayımlanan yazısında şunları kaydetti:

"Dünya genelinde 2 milyar tekil kullanıcının toplam 117 milyar paylaşım yaptığı, Türkiye’de bu rakamın 2.1 milyar olduğu, Türklerin günde attığı tweet sayısının 40 milyon olduğu yazılı.

Bu konuyu yazmamın sebebiyse Türkiye’de atılan tweetler, dünya ortalamasıyla mukayese edildiğinde ortaya çıkan bariz fark. Dünya ortalamasında atılan pozitif tweetlerin negatiflere oranla daha fazla olmasına karşın Türklerin attığı negatif tweetler, pozitif paylaşımların neredeyse iki katı.

Paylaşımların içeriği/Global

Pozitif: Yüzde 27

Negatif: Yüzde 22

Nötr: Yüzde 51

Paylaşımların içeriği/Türkiye

Pozitif: Yüzde 22

Negatif: Yüzde 42

Nötr: Yüzde 36."

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