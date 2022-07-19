Türkmenistanlılar vatansız kalma tehdidiyle karşı karşıya...

Tükmenistan’dan gelip ülkemizde temizlik ve hasta bakımı iş gücünün önemli bir kısmını oluşturan Türkmenistanlıların, KKTC vatandaşlığına başvurdukları anda istenilen belgeler nedeniyle kendi vatandaşlıklarından da atılma tehdidiyle karşı karşıya olduklar

Türkmenistanlılar; uzak coğrafyanın yakın insanları... Temizlik ve hasta bakım işlerimizde özenle bizi yalnız bırakmayan, aynı lisanı konuşabildiğimiz birçoğu eğitim düzeyleri yüksek insanlar... Yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) büyüklerimize bakan, evlerimizi temizleyen bu insanlar şimdilerde vatansız kalma tehdidiyle karşı karşıya...

Kıbrıs Postası’na ulaşan Türkmenistan uyruklu vatandaşlar, KKTC vatandaşı olamamanın çilesini anlatıyor. 11-12 hatta 15 yıldır burada çalışma izniyle çalışıp, bütün yatırımlarını alın teriyle kazandıkları parayla yatıran Türkmenistan uyruklular var. Ancak iş KKTC vatandaşlığına geldiğinde bürokrasinin sert duvarlarına tosluyorlar.

3’üncü ülke vatandaşları için istenen şartlar kanunda her ne kadar basit olsa da sanılanın aksine KKTC vatandaşlığı almak bu insanlar için hiç de kolay değil. Bütün şartlar tas tamam olsa dahi tekrar tekrar belge yenilemeleri, bir yıla yayılan güvenlik soruşturmalarına maruz kalıyorlar. Yaşadıkları en önemli sorun da “karakter belgesi” Türkmenistan makamlarından karakter belgesi almak hiç de kolay değil. Bunu rüşvetle KKTC’de yapan bazı derneklerin olduğu da dedikodular arasında. Lakin resmi yollardan bir Türkmenistan vatandaşı karakter belgesi almak isterse, vatandaşlıktan ya direk olarak çıkartılıyor ya da çıkartılmakla tehdit ediliyor.

Türkmenistanlılar, yaşlılarımızın ihtiyaçlarıyla ilgilenip evlerimizin temizliğinde güvenebileceğimiz insanlar... Şimdilerde Türkmenistanlılar ‘Vatan’sızlık tehdidi altında...