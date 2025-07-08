Turunçlu ve Boğazköy'de yangın...

07.07.2025 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Turunçlu’da Ağıllar Bölgesinde, bir şahsa ait küçükbaş hayvan ağılı yanında, muhtemelen ağıla enerji sağlayan solar enerji sistemine ait inverter cihazının elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toplam 4 adet jel akü, 10 adet güneş paneli ve inverter cihazı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Yol kenarındaki arazi yandı

07.07.2025 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Boğazköy’de Atatürk Caddesi’nde, yol kenarında bulunan bir arazide meydana gelen yangın sonucu, kuru otlar, yığın halde bulunan tahta ve molozlar ile bir şahsa ait traktörün tüm lastikleri, koltuğu ve plastik aksamları yanarak zarar görmüştür. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.