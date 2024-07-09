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Tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik...

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Olağanüstü toplandı. “26 Haziran 2024 tarihinde tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik yapıldı.
Tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik...

Son dönemlerde yaşanan adli olayları, Ana muhalefet Lideri CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dile getirerek hükümeti eleştirdi.

“Sahte Reçete, Sahte Diploma ve tutuklamalar” başlığı ile aktarılan eleştirilere hükümet adına İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tek kelime ile cevap verdi Oğuz, “Adalet herkes için geçerli” dedi.

Erhürman’ın, “sahte reçete” soruşturması sürecine işaret ederek, “Neden 80, 90 yaşında bir eczacı, bir hekim bu muameleye tabi tutulurken ‘x’ kişi başka bir muameleye tabi tutuldu? Bu insanlardan özür dileyin” ifadelerine yanıt veren Oğuz, “Hükümet olarak özür diliyoruz” dedi.

Oğuz, “Herhangi bir kişiye özel bir uygulama yoktur” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün kelepçe takılması ile ilgili yaptığı uygulamayı meclis kürsüsünde okuyan Oğuz,  “26 Haziran 2024 tarihinde tutuklu kişilerin sevk ve taşınması emirnamesinde değişiklik yapıldı” dedi.

Oğuz söz konusu emirnameyi şöyle özetledi:

 7. Madde, “Somut olayın özelliğine göre ilgili polis amirinin talimatı ile Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 5’inci kısım 1’inci bölümde yer alan taammüden katil ve adam öldürme ve suçlarıyla ilgili ikinci bölümde yer alan taammüden katillik ve intihara ilişkin suçlar hariç tutuklu kelepçesiz bir şekilde sevk edilebilir. Bu durumda yeterli polis gücüyle tedbir alınır”

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