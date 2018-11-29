Twitter, 6 yıl sonra o hesabı kapattı

Twitter, 6 yıldır Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i taklit eden ve 1 milyondan fazla takipçisi olan @putinRF_eng hesabını askıya aldığını duyurdu.

Twitter'dan yapılan açıklamada "Rus yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda @putinRF_eng sahte hesabını askıya aldık" ifadeleri kullanıldı.

Reuters'a açıklama yapan Twitter Sözcüsü Ian Plunkett, hesabın Putin'le bir ilgisi olmadığını doğruladı.

GERÇEK ZANNEDİLİYORDU

Alınan ekran görüntülerine göre, hesap kadım 2012'de açılmış ve bu zamana kadar 1 milyon 4 bin 850 takipçi toplamıştı. Hesapta Putin'in görüşmeleri ile ilgili resmi bağlantılar ve ikna edici mesajlar gönderiliyordu. Hatta bazı yetkililer dahi bu doğrulanmamış hesabı Putin'in gerçek hesabı olduğunu sanarak takip ediyordu. Business Insider gazetesi de bu sahte Putin hesabından takip edilen 20 kişiyle ilgili bir haber yayınlamıştı.

PUTİN, SOSYAL MEDYADA YER ALMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Putin ise bu yıl sosyal medyada yer almadığını, akıllı telefonu olmadığını da söylemişti. Putin'in temasları çoğunlukla Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov tarafından ya da @KremlinRussia_E ve @KremlinRussia hesaplarıyla aktarılıyor. Bu hesaplarda Putin'in kişisel düşünceleri değil, Kremlin'in düşünceleri paylaşılıyor.