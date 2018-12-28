  • BIST 91.305
  • Altın 216,691
  • Dolar 5,2664
  • Euro 6,0382
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Twitter’ın ‘Allah CC’sine 7 bin lira ceza

»
‘Allah C.C.’ adlı hesap üzerinden Twitter’da mizahi paylaşımlarda bulunan E.P.’ye 7 bin lira para cezası verildi.
Twitter’ın ‘Allah CC’sine 7 bin lira ceza

İHA’nın haberine göre Eskişehir’de bir vatandaş tarafından suç duyurusunda bulunulması üzerine Muş 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Karar duruşmasında söz konusu Twitter adresinin kendisine ait olduğunu kabul eden E.P. hakkında dini değerleri aşağılama ve yayın organlarında paylaşma suçundan 11 ay 20 gün hapis verildi. Ceza, 7 bin lira paraya çevrildi.

Şikayetçi Eskişehirli Y.K kararı temyize götüreceğini söyleyip şöyle konuştu: “Birçok siyasi alandaki hakaret davalarının sonucu hapis olurken Allah’a hakaret suçunun sonucu da hapis cezası olması lazım. Karar kesinleştiğinde tazminat davası açacağım. Alacağım tazminatla Kuranı Kerim alarak ücretsiz dağıtmayı düşünüyorum.”

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etiyopya asıllı öğretmen MHP'ye üye oldu: Bahçeli ve partisini seviyorum27 Aralık 2018 Perşembe 17:51
  • 'Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan gibi isimler boykota gidiyor'27 Aralık 2018 Perşembe 14:32
  • Yer Adana: Su taşkınında oltayla balık tutmaya çalıştı27 Aralık 2018 Perşembe 14:21
  • İmamoğlu: İstanbul'u, İstanbul'dan yönetmenin sözünü veriyorum27 Aralık 2018 Perşembe 12:23
  • Akşener: Gül'ün parti kurup kurmayacağını 31 Mart gecesi belirler27 Aralık 2018 Perşembe 12:05
  • Danıştay üyesi Fethullah Gülen'i 'peygamberimiz' diye kaydetmiş26 Aralık 2018 Çarşamba 20:03
  • Türkiye'den cumartesi günü Rusya'ya bir heyet gidecek26 Aralık 2018 Çarşamba 18:52
  • RTÜK'ten ceza26 Aralık 2018 Çarşamba 17:40
  • Bu lokantada kimseden hesap istenmiyor!26 Aralık 2018 Çarşamba 17:09
  • Ya tutmazsa? Bir kişi tam 30 bin piyango bileti aldı26 Aralık 2018 Çarşamba 14:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti