UBP Başkanı Tatar: “ Vicdani red bugünün konusu olamaz”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ Cumhuriyetçi Türk Partisi her hükümete geldiğinde ülkede sosyal, ekonomik ve mali sıkıntı yaşandığını, zamların tavan yaptığını, Türkiye ile protokollerin imzalanmadığını “ belirtti, “ UBP icraat, CTP ıstıraptır. Halkımız da bunu iyi biliyor ve söylüyor” dedi.

Ersin Tatar, UBP örgütleri ile temasları çerçevesinde dün gece Gaziköy ve Dilekkaya’da idi.

Tatar’ın ziyaretlerine bazı UBP milletvekilleri ile UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu da katıldı.

UBP, Yiğitler, Erdemli, Kırıkkale, Dilekkaya örgüt yetkililerinin katıldığı Dilekkaya’daki toplantıda konuşan Genel Başkan Tatar güncel konulara da değindi ve “ Kıbrıs Türk Halkı’nın bir an önce bir ekonomik kalkınma seferberliği içine girmesi gerektiğini, bunun için de Anavatan Türkiye ile oturup konuşmaya, Mali ve Ekonomik İşbirliği imzalamaya ve önemli, büyük projeleri yaşama geçiremeye ihtiyaç olduğunu” vurguladı.

Tatar şöyle konuştu.

“ Bugün böyle bir hükümet ortada yoktur. Bu hükümet al-gülüm ver gülüm hükümetidir. Bunlar bir birlerinin isteklerini yerine getirmek için bir birlerinin yaptığı yanlışlara göz yumuyor. Vatandaş, ülkenin kalkınması umurlarında bile değildir. Bugün oldu hala Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü imzalanmadı. Hayali rakamlarla bütçe sundular. Zam üstüne zam yapıyorlar, Devlet kendi alacağı harçlara % 30 zam yaptı. Peki vatandaş ne olacak? Su projesi duruyor. Türkiye’den elektrik getirme projesi ne oldu belli değildir. Hayvancı, çiftçi, narenciye üreticisi, sanayici, tüccar, esnaf der küpü. Bir kere daha belli oldu ki UBP icraat, CTP ıstırap demektir.

“BAKAN NAMi ELEKTİRK KONUSUNDA NEDEN SUSKUN”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, “ KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın Türkiye’den kablo ile elektrik gelemeyeceği ve 4 dizel ve LNG ile çalışacak santral alınması ile ilgili açıklamalar yaptığını, bunun üzerine kendisinin de sorumlu Bakan olarak Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi konuşmaya davet ettiğini ancak Bakan’ın henüz halkı aydınlatmadığını” da söyledi ve şöyle konuştu:

“ Türkiye ile KKTC arasında bir enterkonnekte elektrik enerjisi sistemi kurulması bize göre çok önemli bir projedir. Hükümet de bu yönde açıklamalar yapmıştı. KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı ise ‘ olmaz ‘ diyor. Hükümet nerede? Bakan nerede niye konuşmuyorlar. Kulağımıza gelenler var. Kendilerini bir kez daha açıklama yapmaya davet ediyorum.

“ DOME OTEL’DE PEŞKEŞ DEVAM EDEMEZ”

UBP Genel Başkanı Tatar, “ Dome Otel’de ciddi bir peşkeş söz konusu olduğunu ve UBP’nin bunu asla sineye çekmeyeceğini, ihaleye çıkılması ve hak edenin , Girne Halkı’na , Dome Otel’e gerçekten fayda sağlayacak olanların Otel’i işletmesi için yasal ve demokratik her mücadeleyi vereceğini” söyledi.

“ Başbakan Tufan Erhürman’ın 23 yerin kirası ihalesiz yenilendi, Dome Otel’in de yenilenebilir “ şeklindeki konuşmasını da eleştirdi ve şöyle konuştu:

“ Kiralanan 23 yerin ekonomik değeri Dome Otel’in değerinin yüzde biri etmez. Dükkan ve ev kiralanması ile Dome Otel gibi Girne’nin en güzel yerinde bulunan ve bir Otel aynı tutulamaz. Kaldı ki Dome Otel kiralanmadı. Dome Otel’de söz konusu olan işletme ortaklığıdır”.

“ VİCDANİ RED BUGÜNÜN KONUSU OLAMAZ”

Ulusal Birlik Partisi’nin en az diğer partiler kadar İnsan Hakları ile demokrasiye bağlı olduğunu” ifade eden UBP Genel Başkanı Ersin Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“ Al-gülüm ver gülüm anlayışı çerçevesinde yaratacağı algıyı, birilerine vereceği kozu düşünmeden sırf Meclis Başkanlığı’nı veremedikleri TDP’yi memnun etmek için vicdani red olayını Meclis’e getirdiler. Getirdikleri tasarı Anayasa’ya aykırıdır. Başsavcılığın bu yönde görüşü var ama yine de Meclis’e getirdiler. Bugün vicdani red konusunu ele alama günü değildir. Bu ülkenin koşulları bellidir. Rum tarafı silahlanırken, halkımızın çok büyük kesimi Kıbrıs konusunda hassasken siz bunu gündeme getirirseniz halkımızı , gençlerimizi böler, gereksiz tartışmaların içine çekersiniz”.