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‘UBP-DP-YDP’ El Sıkıştı

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Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümeti kurmak için anlaştı
‘UBP-DP-YDP’ El Sıkıştı

Koalisyon hükümetinde Ulusal Birlik Partisi Başbakanlık ile 7 bakanlık, Demokrat Parti 2, Yeniden Doğuş Partisi’ne ise 1 bakanlık verilmesi üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.  

Yaklaşık dört saat süren toplantının ardından açıklama yapan UBP Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, ülkedeki sıkıntıyı bildikleri için bu konuda neler yapabileceklerini ortaya koyup geniş kapsamlı değerlendirme toplantısı düzenlediklerini söyledi. Ülkenin hükümete ihtiyacı olduğunu belirten Saner, şuan parlamentodaki bütün siyasi partilerin ülkenin hükümetsiz kalmaması için her türlü katkıyı yapacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.  

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görevlendirilmesi bekleniyor.

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