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UBP Gençlik Kolları: "Elcil, gaflet ve dalalet içindedir"

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UBP’nin 6 İlçe Gençlik Kolları ve UBP Parti Meclisi gençlik kontenjanı üyeleri adına yapılan ortak açıklamada, Türkiye’ye gerçek dışı iddialarla saldıran KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil kınandı.
UBP Gençlik Kolları: "Elcil, gaflet ve dalalet içindedir"

UBP’nin 6 İlçe Gençlik Kolları ve UBP Parti Meclisi gençlik kontenjanı üyeleri adına yapılan ortak açıklamada, Türkiye’ye gerçek dışı iddialarla saldıran KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil kınandı.Açıklamada Elcil’in gaflet ve dalalet  içinde olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk öğretmeni, öğretmenlerimizin geneli Atatürkçü olmakla birlikte ne yazık ki KTÖS yöneticileri Atatürkçülükten uzak gaflet ve dalalet içindedirler. 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in 28 Ocak Pazartesi günkü yazılı açıklamasında hangi nedenle olursa olsun Türkiye’ye yaptığı eleştiriler, yalandır, yersizdir ve düşmancadır. UBP gençliği olarak bizler, KTÖS Genel Sekreteri’nin Anavatan Türkiye hakkındaki saçma ithamlarını şiddetle kınıyor, kendisini ve kendisi gibi düşünenleri içinde bulundukları gaflet halinden kurtulmaya davet ediyoruz. 

Bu vesile ile Crans Montana’da olduğu gibi her defasında masadan kaçan ve çözüm ister gibi görünüp, aslında çözüm istemeyen tarafın Rum tarafı olduğu gerçeğini Şener Elcil’e hatırlatmak isteriz.

Şener Elcil bilmelidir ki, siyasi eşitliğimizi asla kabul etmeyen, Kıbrıs Türk halkının en hassas olduğu garantilerin kaldırılması için mücadele eden, Güzelyurt ve Mesarya gibi en verimli topraklarımıza sahip olmayı amaçlayan ve münhasır ekonomik bölgelerimizdeki yeraltı kaynaklarımıza göz diken Rum tarafıdır.

Rum talepleri karşısında teslimiyetçi bir tutum takınan Elcil’in, Türkiye’nin adanın %37’sini işgal ettiği, kuzeye nüfus taşıyıp demografik yapıyı değiştirdiği, etnik temizlik yaptığı, Kıbrıs Türklerine zorla soy isim aldırdığı, yerleşim yerlerinin isimlerini değiştirildiği, 1983’te ayrılıcı bir devlet kurdurduğu ve kuzeyi kukla yöneticilerle yönettiği şeklindeki ithamlarını sadece ve sadece Rum’a hizmettir.

Bu ithamları yapanların Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarlarını savunmaları mümkün değildir. Anavatan Türkiye’ye böylesi akıl, mantık dışı ithamlarla saldıran Elcil ve Elcil gibiler bilmelidir ki UBP gençliği asla emellerine ulaşmalarına izin ermeyecek, kimse Anavatanla aramıza nifak sokamayacak, KKTC’yi ortadan kaldıramayacaktır.”

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