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UBP Kurultayı yeninden mahkemelik olabilir! Uzlaşı yok!

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na aday olan dört milletvekilinin geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda vardıkları mutabakat, parti içindeki huzursuzluğu gidermedi.
UBP Kurultayı yeninden mahkemelik olabilir! Uzlaşı yok!

UBP Kurultayı yeninden mahkemelik olabilir!  Uzlaşı yok!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı’na aday olan dört milletvekilinin geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar huzurunda vardıkları mutabakat, parti içindeki huzursuzluğu gidermedi. Başkan adaylarından Zorlu Töre bu mutabakata katılmadığını ifade ederken, diğer üç adayın anlaşmasının “hukuki” olmadığını ileri sürenler de çoğalıyor.

 

SARAYDA TOPLANTI

UBP Genel Başkanlığı için aday olan Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy, Zorlu Töre ve Başbakan Ersan Saner’in geçtiğimiz Cuma günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yaptıkları toplantıda, 24 Ekim’de yapılması beklenen kurultayın altı yerine iki merkezde yapılması; UBP yönetim yapısında değişikliğe gidilmeyerek genel sekreterlik makamı ile merkez yönetim kurulu yapısının korunması kararlaştırmıştı. Bu toplantıda, 2 Mayıs 2021 tarihinden önce partiye üye kaydı yaptıranların oy kullanmasına olanak verilmesi de karar altına alınmıştı.

 

PARTİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Beşli toplantıda alınan bu kararlar, bugün 30 Ağustos-Pazartesi saat 11:00’de toplanacak olan Parti Meclisi’nde ele alınacak. Parti Meclisi kulislerinden derlenen bilgilere göre, kararların tartışmasız bir şekilde kabul edilmesi ise beklenmiyor.

 

TARTIŞMA BÜYÜYOR

UBP kulislerindeki tartışmalar genel olarak hukukilik çerçevesinde sürdürülmesine karşılık, bu tartışmalara katılanların duygusal tepkiler göstermesi de bekleniyor. Başbakan Ersan Saner’in istediği düzenlemeleri MYK’ya kabul ettirmesi için çaba harcayan kimi UBP’li hukukçular, bu düzenlemelerden kolaylıkla geri adım atılmasından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Kurultay için altı merkezde oylama yapılmasının siyasi partiler yasasına aykırı olduğunu ileri süren Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy’un kurultayın Lefkoşa ve Gazimağusa’da bölünmüş olarak toplanmasına evet demeleri de kendi taraftarlarını şaşırtmış görünüyor.

 

TÖRE YOK DEDİ

Genel Başkan adaylarından Zorlu Töre ise eski çizgisini koruyor ve yapılmak istenen değişikliklerin yürürlükteki yasalara aykırı olduğunu ileri sürüyor. Töre’nin yarınki PM toplantısından sonra mahkemeye başvurarak olağanüstü tüzük değişikliği kurultayını engelleyebileceği belirtiliyor. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, “Tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay yapılması” gündemi ile toplanacak.

 

MAHKEMEYE GİDEBİLİR

Buna göre mahkeme sürecinin PM toplantısından sonra değil, tüzük kurultayından sonra başlatılabileceği üzerinde duranlar da var. Tüzük kurultayından sonra tüzüğün yürürlüğünü durduran bir mahkeme kararı alınması ise 24 Ekim’deki kurultayın yapılamaması sonucunu doğuracak.

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