UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu: KKTC'ye ayrılan ödenek ile ilgili iddialarda bulundu

UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu'nun açıklamasının tam metni:

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe programında toplam ayırdığı ödenek malesef 2018 yılında dörtlü koalisyon hükümeti tarafından değerlendirilmedi. 2018 yılında Altyapı projeleri için ayrılan ödenek 464.319.566,95 TL. KKTC Hükûmeti tarafından kullanılan tutar 96.890.533,38TL . Bunun anlamı ise hibe harcama oranı %20.87 Reel sektör projeleri için 2018 yılında ayrılan ödenek 212.000.000,00TL harcanan tutar 76.885.560,09 TL. Harcama oranı %36.27.

Son yılların en düşük hibe kullanma oranını yaratan bu koalisyon hükümeti belli ki sıcak paraya hiç ihtiyacı yok. Herşey güllük gülüstanlık. Vatandaşın hali mi?

Kimin umurunda.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği hibe programı :

2016 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %33.72.

2016 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %60.67.

2017 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %48.36.

2017 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %72.33.

2018 yılında Altyapı Projeleri için kullanım oranı %20.87.

2018 yılında Reel Sektör Projeleri için kullanım oranı %36.27.

Yıllara göre Hibe kullanım oranları çok şeyi net olarak ifade ediyor.