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UBP Milletvekili Savaşan İran’dan Tahliye Edildi

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İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları sırasında, İran’da bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan tahliye edildi.
UBP Milletvekili Savaşan İran’dan Tahliye Edildi

İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları sırasında, İran’da bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan tahliye edildi. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferansı’na gözlemci üye sıfatıyla katılmak üzere Tahran’da bulunan Savaşan, saldırılar sırasında kendisini bir anda krizin merkezinde buldu.

İran hava sahasının kapatılması ve artan güvenlik tehdidi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği koordinasyonunda tahliye planı devreye sokuldu. Savaşan, büyükelçiliğin sağladığı güvenlik önlemleri ve görevlendirilen korumalar eşliğinde, konvoyla Türkiye’ye doğru yola çıkarıldı.

Yaklaşık 12 saat süren zorlu karayolu yolculuğu sırasında güvenlik kontrolleri, iletişim kesintileri ve zaman zaman gerilim dolu anlar yaşandı. Ancak sabah saatlerinde Türkiye sınırına ulaşan Savaşan ve beraberindekiler güvenli şekilde yurda giriş yaptı.

Ahmet Savaşan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çok şükür, Türkiyemizdeyiz” diyerek sürece katkı koyan Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç’a, büyükelçilik personeline, Urumiye Başkonsolosu A. Cüneyt Akbal’a ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Savaşan ayrıca, süreci yakından takip eden Türkiye Cumhuriyeti devlet yetkililerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Başbakan Ünal Üstel’e, Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’na ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na da minnettarlığını dile getirdi.

Ailesine, dostlarına ve destek mesajları gönderen herkese teşekkür eden Savaşan, paylaşımını, “Türkiyemizdeyiz. İyiyiz. Güvendeyiz” ifadeleriyle tamamladı.

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