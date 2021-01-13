  • BIST 1.550
  • Altın 444,242
  • Dolar 7,4815
  • Euro 9,1036
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...

"UBP Milletvekilleri bir birinin yüzüne bakamıyor"

» »
“UBP siyaseti itibarsızlaştırdı. Silkelenip kendilerine gelsinler” dedi.
"UBP Milletvekilleri bir birinin yüzüne bakamıyor"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP’nin cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden bugüne yaptıklarıyla ve en sonunda da meclis başkanlığı seçiminde kendi adayına yeterli oy vermeyerek, seçmemesiyle hem kendisini, hem siyaseti ve de ülkeyi çok sıkıntılı duruma düşürdüğüne dikkat çekerek, “UBP siyaseti itibarsızlaştırdı. Silkelenip kendilerine gelsinler” dedi.

 UBP’de milletvekillerinin birbirinin yüzüne bakamayacak hale geldiğini belirten Şahali, “UBP rakibimizdir ama bu olanlar nedeniyle küçümsemeyiz, yaşadıklarına sevinmeyiz ve yakından takip ediyoruz” dedi.

 Erkut Şahali, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

 

“UBP’nin yaptıkları artık beni şaşırtmıyor”

Erkut Şahali, UBP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci, cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşananlar, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın saraya giderken başbakanlığı için vekalet vermemesi, UBP’nin kurultay süreci, 3 HP milletvekilinin istifa ettirilip azınlık hükümetinin kurulması ve ardından meclis başkanının seçilememesine değinerek, “UBP’nin Mart’tan beri yaptıkları artık beni şaşırtmıyor” diye konuştu.

 

“UBP, yaptıklarıyla siyaseti itibarsızlaştırdı”

   Şahali, UBP’nin kendisini, siyaseti ve ülkeyi içine düşürdüğü durumun iyi olmadığına dikkat çekerek, “CTP olarak demokrasinin çağdaşlaşmasını ve geliştirilmesini benimsedik. UBP siyaseti itibarsızlaştırdı. Silkelenip kendilerine gelsinler. Siyasi pozisyonlarını düşünmek yerine halkı düşünerek hareket etsinler” dedi.

 

“UBP’liler birbirinin yüzüne bakamıyor”

 UBP’de milletvekillerinin birbirinin yüzüne bakamayacak hale geldiğini anlatan Şahali, “Bir partide görüşleriniz örtüşmezse çekip gidersiniz, partide kalıp altını oymak doğru değildir. UBP rakibimizdir ama küçümsemeyiz, olanlara sevinmeyiz ve yakından takip ediyoruz.”

 

“Saner, rest üstünden intikam alır mı?”

 “Milletvekili adaylarının belirlenmesiyle ilgili Saner, kendisine karşı duranları dışarıda bırakabilir mi?” sorusuna karşılık Erkut Şahali, “Tüzükler, Siyasi Partiler Yasası altındadır. Milletvekili adayları seçimle belirlenir ancak kontenjan adayları üzerinden hamle yapabilir” dedi. ,

Şahali, “Parti içinde intikam almak için hareket etmek iyi değildir, partiyi ve ülkeyi kaosa sürükler veya siyasi geleceği bitirir” diye konuştu.

 

“Devlet olanakları hoyratça kullanıldı”

Covid-19 salgınından dolayı Anayasayı zorlayarak ve ihlal ederek cumhurbaşkanlığı seçimlerini oy birliğiyle 6 ay ötelediklerini anlatan Şahali, hükümette olan UBP’nin bu süreçte devlet olanakları hoyratça kullandığını vurguladı.

 

“Hastalıkla mücadelede deneme yanılma yapıldı”

Erkut Şahali, UBP hükümetleri dönemlerinde Covid-19’la mücadelede deneme yanılma yöntemiyle yol alınmaya çalışıldığını belirterek, arzu edilen güvenirlik sağlanamayınca ekonominin düzeltilemediğini, eğitim ve turizmde sonuç alınamadığını kaydetti.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cafer Gürcafer: "Herkes sorumluluğunun farkına varsın, aksi takdirde halk olarak sokağa döküleceğiz"13 Ocak 2021 Çarşamba 08:55
  • Drone ile uyuşturucu trafiği13 Ocak 2021 Çarşamba 08:52
  • Tolga Atakan: "Ona buna rest çekip erken seçime gidemeyiz"12 Ocak 2021 Salı 23:30
  • 10 yerel vaka...Vakalar nerelerden?12 Ocak 2021 Salı 20:57
  • Pilli:10 yerel vaka, 1 ölüm...12 Ocak 2021 Salı 20:56
  • KKTC'de Covid-19'dan bir ölüm daha12 Ocak 2021 Salı 20:15
  • Ayhan Arıklı: Rumda 100 almayın burda 50 ye çalışın12 Ocak 2021 Salı 20:06
  • Tüketiciler Derneği, hükümeti ürün güvenliğini koruması için iş birliğine davet etti12 Ocak 2021 Salı 18:50
  • Çatalköy Belediyesi İle Mersin Bölgesinden Mezitli Belediyesi kardeş şehir anlaşması imzaladı12 Ocak 2021 Salı 18:49
  • Girne'de kaza! Ağaca çarptı, takla atarak durabildi12 Ocak 2021 Salı 18:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti