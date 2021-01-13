"UBP Milletvekilleri bir birinin yüzüne bakamıyor"

CTP Milletvekili Erkut Şahali, UBP’nin cumhurbaşkanlığı seçim sürecinden bugüne yaptıklarıyla ve en sonunda da meclis başkanlığı seçiminde kendi adayına yeterli oy vermeyerek, seçmemesiyle hem kendisini, hem siyaseti ve de ülkeyi çok sıkıntılı duruma düşürdüğüne dikkat çekerek, “UBP siyaseti itibarsızlaştırdı. Silkelenip kendilerine gelsinler” dedi.

UBP’de milletvekillerinin birbirinin yüzüne bakamayacak hale geldiğini belirten Şahali, “UBP rakibimizdir ama bu olanlar nedeniyle küçümsemeyiz, yaşadıklarına sevinmeyiz ve yakından takip ediyoruz” dedi.

Erkut Şahali, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katıldı ve Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“UBP’nin yaptıkları artık beni şaşırtmıyor”

Erkut Şahali, UBP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci, cumhurbaşkanlığı sürecinde yaşananlar, Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ın saraya giderken başbakanlığı için vekalet vermemesi, UBP’nin kurultay süreci, 3 HP milletvekilinin istifa ettirilip azınlık hükümetinin kurulması ve ardından meclis başkanının seçilememesine değinerek, “UBP’nin Mart’tan beri yaptıkları artık beni şaşırtmıyor” diye konuştu.

“UBP, yaptıklarıyla siyaseti itibarsızlaştırdı”

Şahali, UBP’nin kendisini, siyaseti ve ülkeyi içine düşürdüğü durumun iyi olmadığına dikkat çekerek, “CTP olarak demokrasinin çağdaşlaşmasını ve geliştirilmesini benimsedik. UBP siyaseti itibarsızlaştırdı. Silkelenip kendilerine gelsinler. Siyasi pozisyonlarını düşünmek yerine halkı düşünerek hareket etsinler” dedi.

“UBP’liler birbirinin yüzüne bakamıyor”

UBP’de milletvekillerinin birbirinin yüzüne bakamayacak hale geldiğini anlatan Şahali, “Bir partide görüşleriniz örtüşmezse çekip gidersiniz, partide kalıp altını oymak doğru değildir. UBP rakibimizdir ama küçümsemeyiz, olanlara sevinmeyiz ve yakından takip ediyoruz.”

“Saner, rest üstünden intikam alır mı?”

“Milletvekili adaylarının belirlenmesiyle ilgili Saner, kendisine karşı duranları dışarıda bırakabilir mi?” sorusuna karşılık Erkut Şahali, “Tüzükler, Siyasi Partiler Yasası altındadır. Milletvekili adayları seçimle belirlenir ancak kontenjan adayları üzerinden hamle yapabilir” dedi. ,

Şahali, “Parti içinde intikam almak için hareket etmek iyi değildir, partiyi ve ülkeyi kaosa sürükler veya siyasi geleceği bitirir” diye konuştu.

“Devlet olanakları hoyratça kullanıldı”

Covid-19 salgınından dolayı Anayasayı zorlayarak ve ihlal ederek cumhurbaşkanlığı seçimlerini oy birliğiyle 6 ay ötelediklerini anlatan Şahali, hükümette olan UBP’nin bu süreçte devlet olanakları hoyratça kullandığını vurguladı.

“Hastalıkla mücadelede deneme yanılma yapıldı”

Erkut Şahali, UBP hükümetleri dönemlerinde Covid-19’la mücadelede deneme yanılma yöntemiyle yol alınmaya çalışıldığını belirterek, arzu edilen güvenirlik sağlanamayınca ekonominin düzeltilemediğini, eğitim ve turizmde sonuç alınamadığını kaydetti.