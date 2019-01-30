Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP olarak ekonomik kalkınma üzerinde önemle durduklarını belirterek, “Kıbrıs Türk halkı mutlaka ekonomik gelişim mücadelesini kazanacaktır. Bütün çabamız bu yöndedir” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafı ile bir federal çözüm olacağına artık inanmadığını savunarak, “İki devletli çözüm gerçekçidir. Zaten şu anda iki ayrı devlette yaşıyoruz. Bunların iş birliği ile bu işe başlanırsa doğru olur” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP Serdarlı Örgütü’nü ziyaret etti.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Ersin Tatar, şu andaki hükümetin; “al gülüm ver gülüm” hükümeti olduğunu savundu ve vatandaşını, ülkeyi düşünmediğini iddia etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP olarak halkın içinde olduklarını, ülkede çiftçi, hayvancı, tüccar, sanayicinin şikayetçi olduğunu, kendileri için çok önemli olan Türkiye ile Mali ve Ekonomik Protokolün halen imzalanmadığını belirtti ve “Biz UBP olarak ekonomik kalkınma üzerinde önemle duruyoruz. Kıbrıs Türk Halkı mutlaka ekonomik gelişim mücadelesini de kazanacaktır. Bütün çabamız bu yöndedir” dedi.

UBP Genel Başkanı Tatar, konuşmasında Kıbrıs konusuna da değindi. Tatar, Cumhurbaşkanı’nın “iki devletlilik, görüşmelerin başlayıp, başlamaması” tartışılırken Meclis’e bilgi vermekten kaçındığını iddia etti ve bunu doğru bulmadıklarını vurguladı.