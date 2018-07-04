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UBP'de kılıçlar çekildi... Dursun Oğuz'dan sert açıklama

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Oğuz, “ bu tür açıklamalar ne parti etiğine, ne parti disiplinine, ne de beş yıl önce yaşanmış kaosun ardından yaratılan birlik, beraberlik kavramına uygundur. Belli oluyor ki geçmiş çok erken unutulmuştur” şeklinde konuştu.
UBP'de kılıçlar çekildi... Dursun Oğuz'dan sert açıklama

Geçmişi Çok Erken Unuttular

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, UBP’li bir milletvekilinin 24 Haziran Yerel Yönetim organları seçimlerinin partimizin başarısızlığı ile sonuçlandığına ilişkin söylemlerini hayret ve üzüntü ile izlediğine vurgu yaptı.

Dursun Oğuz, “parti, seçimlerde başarısız olmuştur” söylemi üzerine, “hangi hesapla bu söylenmiş anlamakta güçlük çekiyorum, Yerel seçimlerde parti adına aslolanın meclis üyelerinin almış olduğu mühürler olduğunun altını çizerek, 2014’ten bugüne yerel seçimlerde oylarını neredeyse iki katına yükseltmiş, meclis üyesi sayısını ise 102’den 121’e çıkarmış bir parti için bu şekilde değerlendirme yapmak iyi niyetten yoksundur, diye düşünüyorum dedi.

Oğuz, “ bu tür açıklamalar ne parti etiğine, ne parti disiplinine, ne de beş yıl önce yaşanmış kaosun ardından yaratılan birlik, beraberlik kavramına uygundur. Belli oluyor ki geçmiş çok erken unutulmuştur” şeklinde konuştu.

 

Sonuçlar Karşısında Rakip Partiler Dahi Sustu

UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz devamla, “ seçim sonuçları karşısında, yarıştığımız partilerin dahi susmak zorunda kaldığı bir ortamda tamamen kurultay hesapları ile Ulusal Birlik Partisi’nin zaferini yok saymak, partililerimizin sevincini gölgelemek, üzmek hangi siyasi aklın ürünüdür anlamakta güçlük çekiyorum dedi.

 

Kurultay’da İsteyen Aday Olabilir

Kurultayda demokrasi gereği isteyenin aday olabileceğinin de altını çizen Oğuz, ”medyada boy göstererek beş ay sonra yapılacak parti kurultayına adaylık niyeti taşıyanların, parti üyelerinin oylarına talip olacakların, avantaj sağlama adına ülkenin en büyük ve en güçlü siyasi oluşumu Ulusal Birlik Partisi’ni medyada tartışmak, tartıştırmak birlik ve bütünlüğümüze darbe indirmekle eş anlamlıdır.

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