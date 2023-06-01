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Üç eşli vekile kadın hakları savunucularından tepki: Meclis’te bulunması suç

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Yeniden Refah Partisi’nden Konya milletvekili seçilen Ali Yüksel’in üç eşinin olmasına kadın hakları savunucuları, "TBMM’de bulunması suçtur" sözleriyle tepki gösterdi.
Üç eşli vekile kadın hakları savunucularından tepki: Meclis’te bulunması suç

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri sonrası Yeniden Refah Partisi’nden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in, üç eşi olduğu ortaya çıktı.

Yıllar önce yapılan bir röportajda 4. eşe sıcak baktığını söyleyen Yüksel, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı’nda genel sekreterlik ve genel başkanlık görevlerinde bulundu. Yüksel, 2009’da Devlet Bakanı Faruk Çelik’in de danışmanlığını yaptı.

Cumhuriyet‘in aktardığına göre, Yüksel’in üçüncü eşi Dilber Yüksel, bir kitap çalışması için verdiği röportajda, eşine 11 yaşındayken âşık olduğunu söylemiş, dördüncü evliliği de “hakkı” olarak değerlendirmişti.

Yüksel’in parlamentoya girmesine kadın hakları savunucuları ise tepkili.

‘TBMM’de bulunması suç’

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Medeni Kanun’u ihlal etmiş bir kişinin parlamentoya taşındığını söyledi. Güllü, şunları kaydetti:

Bu şahıs değil 4, 34 tane de eş alabilir. Çünkü 2016’dan beri Anayasa’nın ihlal ve iptal edilen bir maddesi var. Resmi nikâh olmadan, dini nikâh kıyılmaz’ maddesi vardı ve bu kaldırıldı. Burada bir suçlu var ise Türkiye’nin Medeni Kanunu’na aykırı hareket eden parlamento. Bu şahısın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulunması hatadır, kusurdur, suçtur ve kadınlar adına ihlaldir.

‘6284’ün kaldırılması gündemde’

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Birsen Baş Topaloğlu, Yüksel gibi çok eşliliği savunan ve laikliğe aykırı düşünceleri olan kişilerin milletvekili olmasının endişe verici olduğunu belirtti.

Topaloğlu, “İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede çıkıldı. Şu an 6284 sayılı yasanın kaldırılması konuşuluyor, nafakanın kaldırılması, çocuğun tecavüzcüsüyle evlendirilmesi yıllardır gerçekleştirilmek istenen bir düşünce olarak bekliyor” dedi.

‘Erkek çok eşliliği, çocuk istismarıyla doğrudan ilişkili’

Avukat Hülya Gülbahar, Yeniden Refah ve HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesi ile Meclis, tarihin en kadın düşmanı Meclis haline geldiğini belirtti.

Gülbahar, “Bugün zinanın suç haline getirilmesi, flörtün yasaklanması gibi vaatlere rastlıyoruz. Son 20 yıldır erkek çok eşliliği Türkiye’de meşru hale getirilmeye ve hukuk sistemi adım adım buna evrilmeye çalışılıyor. Erkek çok eşliliği meselesi çocuk istismarıyla da doğrudan ilişkili” ifadelerini kullandı.

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