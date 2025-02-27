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Üç mahkeme CHP'ye 'kayyum atanması' talebini reddetti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davalarda, üç ayrı mahkeme, "ihtiyati tedbir" olarak mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması taleplerini reddetti.
Üç mahkeme CHP'ye 'kayyum atanması' talebini reddetti

Mahkeme'nin bu kararı, CHP'ye bu aşamada kayyum atanmasının da reddi anlamına geliyor. Ancak dava, esastan görüşülmeye devam edecek.

Ankara 42'nci, 31'inci ve 17'nci Asliye Hukuk Mahkemeleri, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davalarda, Kurultay'da seçilen parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına yönelik ihtiyati tedbir taleplerini reddetti.

CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, ret kararlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftci, paylaşımında şu görüşlere yer verdi:''4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38'inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup CHP'ye kayyum atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı.

"İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42'nci, 31'inci ve 17'nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir. Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir."

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Şubat'ta, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılık, soruşturmayı, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde düzenlenen "oylamaya hile karıştırılması" gerekçesine dayandırdı.

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın, yapılan bir ihbar üzerine Bursa Cumuhuriyet Başsavcılığı'nın "yetkisizlik" kararıyla sevk edilen evrak üzerinden başlatıldığını duyurdu.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre soruşturmanın kaynağı, eski CHP Muş Gençlik Kolları Erkan Çakır'ın CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'a yönelik iddialarına dayanıyor.

Yeşiltaş'ın başvurusu üzerine "hakaret" soruşturması başlatan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kurultayla ilgili iddiaları da dikkate alarak, "yetkisizlik" gerekçesiyle dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcığı'na göndermişti.

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