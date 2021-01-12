UCLG-MEWA Kültür Ve Turizm Komitesı Girne Belediyesi Başkanlığında Çevrimiçi Olarak Toplanıyor

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) altı çalışma komitesinden biri olan ve 2019-2022 dönem başkanlığını Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü’nün üstlendiği, Kültür ve Turizm Komitesi yarın çevrimiçi olarak toplanıyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, toplantı, tüm üye ve paydaşları bir araya getirmeyi ve MEWA Bölgesi ekseninde kültür ekosisteminin aktörleri arasında canlı bir fikir alışverişi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Güngördü başkanlığında kültürel miras, kültürel haklar ve sürdürülebilir turizm öncelikleri doğrultusunda başarılı bir çalışma yılını tamamlayan UCLG-MEWA Kültür ve Turizm Komitesi’nin, toplantıda geçen yılı değerlendirip bütüncül bir anlayışla gelecek yılın planlamasını yapacağı kaydedilen açıklamada, gündem maddeleri şöyle sıralandı:

“2020 Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi; “Kültürel Mirasın Korunmasında Yerel Yönetimlerin Rolü – Türkiye” Lansmanı; “Sürdürülebilir Turizm İyi Uygulama Örnekleri Web Sitesi” Lansmanı; MEWA Kültür Ağı’nın güçlendirilmesi; Paralel Ortaklıklar ve 2021’in Planlanması.”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açıklamasında, yapılacak olan toplantının KKTC ve Girne kenti açısından önemine işaret ederek, kültür ve turizm alanında ülkeye değer katacağını belirtti.