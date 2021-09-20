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Üçlü görüşme 27 Eylül’de kahvaltıda ...

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tarar ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin 27 Eylül tarihinde gerçekleşeceği iddia edildi.
Üçlü görüşme 27 Eylül’de kahvaltıda ...

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tarar ve Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşmesinin 27 Eylül tarihinde gerçekleşeceği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi  “Gündemsiz ve Taahhütsüz Gayrı Resmi Kahvaltı” başlığı altında verdiği haberinde, New York’ta bir üçlü görüşme gerçekleştirilebilmesini BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e kabul ettirmek adına yoğun çaba sarf edildiğini, Kıbrıslırum tarafının böyle bir görüşmeye hazır olduğunu uzun zamandan beridir belirtmesine karşın Kıbrıslıtürk tarafının, kamuoyuna olumlu mesajlar vermesine rağmen perde gerisinde farklı davrandığını söyledi.

Kıbrıslıtürk tarafının, üçlü görüşmeye hazır olduğu şeklinde bir izlenim yaratma çabasına karşın diplomatik kulislerde görüşmeye olumsuz yaklaştığını ifade eden gazete, Kıbrıslıtürk tarafının bu şekilde davranarak oyunda kendi kurallarını kabul ettirmek istediğini kaydetti.

En nihayetinde Kıbrıslıtürk tarafının, görüşmenin gayrı resmi, gündemsiz ve herhangi bir belge veya açıklama yapılacağı taahhüdü istenmeksizin gerçekleşmesi şartıyla görüşmeyi kabul ettiğini de belirten gazete, görüşmenin 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşeceğini söyledi.

Gazete ayrıca, BM Sözcüsü’nün cuma günü New York’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, Anastasiadis ve Tatar’ın Guterres’le bu ay içerisinde üçlü görüşme gerçekleştireceklerini doğruladığını ancak ayrıntıların daha sonra belli olacağını ifade ettiğini de aktardı.

Anastasiadis’in görüşmede, “iki toplumlu iki kesimli federasyon çerçevesi dışına çıkmaması kaydıyla İngiliz formüllerini görüşmeyi kabul ettiğini” öne süren gazete, İngiltere’nin “yapıcı belirsizlik” şeklinde izlediği tutu

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