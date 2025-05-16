Üçlü kararnameyle yeni atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

Üç üst düzey atama yapıldı; Erek Çağatay ve Gülşa Öneri Bayar Dışişleri’nde, Gülden Özkara ise Devlet Planlama Örgütü’nde yeni görevlerine getirildi.

Sayı: 86 numaralı Atama Kararnamesi’ne göre, Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. maddesinin 2. fıkrası kapsamında yer alan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkii’ne Erek Çağatay’ın 17 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına karar verildi.

Çağatay, atama tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını alacak. Karar; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandı.

GÜLŞA ÖNERİ BAYAR VE GÜLDEN ÖZKARA ATANDI

Resmi Gazete’nin 16 Mayıs 2025 tarihli ve 87-88 sayılı nüshasında yayımlanan Atama Kararnameleri ile iki üst düzey atama gerçekleştirildi.

BAYAR, DIŞİŞLERİ DAİRESİ MÜDÜR/TEMSİLCİ MEVKİİ’NE ATANDI

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2. maddesinin (2). fıkrası kapsamına giren Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci Mevkii’ne Gülşa Öneri Bayar’ın 17 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına karar verildi. Bayar, atama tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını alacak.

Atama kararı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandı.

ÖZKARA, İZLEME VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANI OLDU

Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesinin (2)’nci fıkrası kapsamına giren Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı mevkiine Gülden Özkara’nın 17 Mayıs 2025 tarihinden itibaren, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşulu ile atanmasına karar verildi.

Özkara da atama tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını alacak. Karar, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından imzalandı.