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Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi

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Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren piyasa sürüleceğini ve pankreas kanseri için de çalıştıkları ilaçların umut vaad ettiğini söyledi.
Uğur Şahin kanser ilacı için tarih verdi

Corona virüs salgınına karşı geliştirdiği aşıyla dünyada tanınan BioNTech firması, uzun süredir çalıştığı kanser ilacı için tarih verdi. BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren piyasa sürüleceğini ve pankreas kanseri için de çalıştıkları ilaçların umut vaad ettiğini söyledi.

Corona virüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech firması kurucularından Uğur Şahin, kanser ilaçlarının 2026'dan itibaren piyasaya sürülebileceğini söyledi.

Alman basınına konuşan Uğur Şahin, bazı kanser türlerine karşı geliştirdikleri ilaçların 2026'dan itibaren tescil sürecinin tamamlanacağını ve piyasaya sürülebileceğini açıkladı.

Şahin; kalın bağırsak, akciğer ve pankreas kanserlerine karşı üzerinde çalıştıkları ilaçlarını umut vaad ettiğini söyledi."Bu çalışmalar başarılı olduğu takdirde ilaçların onayları 2026'dan itibaren mümkün olacaktır." diyen Şahin, geliştirilen ilaçların 10 yıl içinde kemoterapiye alternatif olabileceğinin müjdesini verdi. Şahin, pandemi sonrası çalışmalarının yüzde 80'ini kanserle mücadeleye ayırdıklarını kaydetti.

Biontech kurucu ortakları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci geçen yıl, mRNA teknolojisine dayalı kanser aşılarının 2030'dan önce hazır olabileceğini açıklamıştı.

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