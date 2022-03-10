Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkeste ilerleme sağlayamadık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Aslında hem kolay hem de zor bir görüşme oldu.

- Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Ben de aslında elimden gelenin en iyisini yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım.

-İnsani bir amaçla geldim.

- 24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik. En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme katedemedik.

- Bu formatta yeni görüşmeleri yapabiliriz... Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.

- Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim.

- Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı.

- Benim görevim insani koridor oluşturmaktı.

-Biz şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an "savunuyoruz".

- Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rusya'nın hava saldırıları altında kalan, Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım.

- Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti.

- Binlerce masum adına Lavrov ile görüştüm.

- Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır.

Ayrıntılar geliyor.