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SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkeste ilerleme sağlayamadık

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ateşkeste ilerleme sağlayamadık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'daki üçlü görüşmenin akabinde yaptığı açıklamada, Rusya ile ateşkeste ilerleme sağlayamadıklarını söyledi.

Kuleba'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Aslında hem kolay hem de zor bir görüşme oldu.

- Lavrov geleneksel anlatılarını sürdürdü. Ben de aslında elimden gelenin en iyisini yaptım. En azından diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştım. 

-İnsani bir amaçla geldim.

- 24 saatlik bir ateşkesi dile getirdik. En acil insani durumları ele alabilmek amaçlanıyordu. Bu konuda ilerleme katedemedik.

- Bu formatta yeni görüşmeleri yapabiliriz... Rus tarafı görüşmeye hazır olacağı zaman ben de bu görüşmeye hazır olacağım.

- Topraklarımızın Rusya'nın işgalinden kurtarılması için çabalarıma devam edeceğim.

- Çavuşoğlu bizim için çok önemli bir arabuluculuk yaptı.

- Benim görevim insani koridor oluşturmaktı. 

-Biz şu an savaşı durduramayız çünkü Ukrayna bu saldırıyı yapmadı. Biz şu an "savunuyoruz". 

- Bugün yapmak istediğim son şey, umudu yok etmek. Rusya'nın hava saldırıları altında kalan, Rus ordusunun ülkemizde öldürdüğü birçok kişi var. Bakan Lavrov ile bunu paylaştım.

- Lavrov (insani koridorlar) buna bir taahhüt vermedi. Yine de ilgili yetkililerle bu konuyla ilgili konuşacağını belirtti.

- Binlerce masum adına Lavrov ile görüştüm.

- Rus ordusu girmeden önce nükleer santrallerimiz çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorduk. Daha önce santrallerde hiçbir kural ihlali de yaşanmadı. Rus ordusunun yapabileceği en güzel şey çekilmesidir, nükleer santrallerden uzaklaşmasıdır. 

Ayrıntılar geliyor.

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