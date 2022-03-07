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Ukrayna: İnsani koridorlar hala açık değil

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Ukrayna, Rusya'nın geçici ateşkes kararı sonrası insani koridorların hala açılmadığını duyurdu.
Ukrayna: İnsani koridorlar hala açık değil

Ukrayna, Rusya'nın geçici ateşkes kararı sonrası insani koridorların hala açılmadığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde duyurduğu ateşkesin ardından 6 ayrı insani koridorla ilgili Ukrayna tarafına bilgi verildiğini açıklamıştı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ise halihazırda koridorların açık olmadığını söyledi.

4 şehirde ateşkes 

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi için Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla geçici ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

İlgili açıklamada, Açıklamada, “Ukrayna’dan, belirtilen yönlerde insani koridorların oluşturulması için tüm koşulları yerine getirmesini, sivillerin ve yabancı vatandaşların organize şekilde çıkışını sağlamasını talep ediyoruz.” ifadesine yer verilmişti.

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