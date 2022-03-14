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Ukrayna: Rus saldırılarında 90 çocuk öldü

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Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında 90 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun da yaralandığı belirtildi.
Ukrayna: Rus saldırılarında 90 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın saldırılarında 90 çocuğun hayatını kaybettiği, 100'den fazla çocuğun da yaralandığı belirtildi. En fazla can kaybının Kiev bölgesiyle Harkov, Donetsk, Çernihiv, Sumy, Herson, Miykolayiv ve Jitomir'de yaşandığı belirtildi.

İki taraf arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef almadığını savunmasına rağmen ülkede sivil can kaybının hızla artması ve sivil yerleşimlerde yaşanan yıkım endişe yaratıyor.

Son olarak Rusya'nın başkent Kiev'de gece saatlerinde sivil yerleşim alanlarını vurması sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Rus ordusunun Kiev'deki Obolon semtini vurmasının ardından çok katlı bir binada da yangın çıktı.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereçuk, üzerinde anlaşılan 10 “insani koridor” aracılığıyla Kiev’e yakın kentlerden ve doğudaki Luhansk bölgesindeki sivilleri tahliye etmeye çalışacaklarını açıkladı.

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