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Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi

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Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Ihor Zhovkva, İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.
Ukrayna: Rusya İstanbul'da ilk kez bizi dinledi

Ukrayna Başkanlık Ofisi'nden Ihor Zhovkva, İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenskiy'nin Ofisinin Başkan Yardımcısı Ihor Zhovkva'ya göre, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler "kesinlikle ilerledi".

İstanbul'daki görüşmelerde ilk kez ültimatomlar ve kırmızı çizgiler vermek yerine Rus tarafının Ukrayna'nın tutumunu dinlediğini söyledi.

BBC Radio 4'ün Today programına katılan Zhovkva'ya doğu bölgeleri sorulduğunda Ukrayna'nın "tek bir inçlik" toprak ticareti yapmayacağını söyledi.

Zhovkva ayrıca, Rusya'nın bu bölgelerdeki operasyonlarını azaltacağını söylemesine rağmen Rusya'nın ne Kiev'den ne de Çernihiv'den askerlerini çekmediğini söyledi.

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