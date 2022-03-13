  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor

» »
Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor
Ukrayna: Rusya müzakereler sırasında tekliflerimizi dikkatle dinliyor

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin çevrim içi devam ettiğini hatırlattı.

"Müzakereler sırasında Rusya Federasyonu ültimatom vermiyor, tekliflerimizi dikkatle dinliyor." ifadelerini kullanan Podolyak, Ukrayna'nın pozisyonların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Podolyak, "Taleplerimiz savaşın sona ermesi ve Rusya Federasyonu'nun birliklerinin geri çekilmesidir. Anlayışı görüyorum ve diyalog sürüyor." ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna Başbakanı Şmıgal: Ukrayna'da hiç kimse Rusları çiçeklerle karşılamıyor11 Mart 2022 Cuma 20:57
  • Almanya'da Rus Okulunu Kundaklama Girişimi11 Mart 2022 Cuma 19:24
  • BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya Birçok Sıkıntı İle Karşı Karşıya Geliyor11 Mart 2022 Cuma 18:48
  • Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden Türkiye’ye Çağrı11 Mart 2022 Cuma 16:59
  • Rusya: Ukrayna'daki biyolojik askeri faaliyetler BMGK'de görüşülsün11 Mart 2022 Cuma 14:32
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Uydu görüntüleri yayınlandı: Rus askerleri Kiev’den ayrılıyor11 Mart 2022 Cuma 13:31
  • Macaristan Başbakanı: AB Rus gazına yaptırım uygulamayacak11 Mart 2022 Cuma 12:19
  • Ukrayna’daki kadın ve çocuklara ‘canlı kalkan’ uyarısı11 Mart 2022 Cuma 11:41
  • Lavrov’un üvey kızının İngiltere’de lüks yaşamı ortaya çıktı11 Mart 2022 Cuma 11:21
  • Türkiye’deki üçlü zirve Fransa’da kriz yarattı: Macron’u yerden yere vurdu11 Mart 2022 Cuma 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti