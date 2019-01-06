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Ukrayna'da 2 Türk kızını öldüren katil zanlısı bu notu bırakmış!

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Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Ç., babasının mezarına "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" notunu bıraktığı ortaya çıktı.
Ukrayna'da 2 Türk kızını öldüren katil zanlısı bu notu bırakmış!

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Ç.'nin (21) babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti.

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü Can Ç.'nin gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy'deki mezarına geldiği anlaşıldı. Hüsnü Can Ç'den geriye Babası Mehmet Ç.'nin mezarını başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not kaldı.

Hüsnü Can Ç.'nin bıraktığı nottaki; "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" ifadeleri dikkat çekti.

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