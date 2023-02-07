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Ukrayna’dan Türkiye'ye 90 kişilik yardım ekibi yola çıktı

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Ukrayna’dan 90 kişilik bir arama-kurtarma ekibinin insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye’ye doğru yola çıktığı aktarıldı
Ukrayna’dan Türkiye'ye 90 kişilik yardım ekibi yola çıktı

. Gelen ekibin, Rusya'nın işgalinin başından itibaren arama-kurtarma yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) personeli olduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını ifade ederek "Depremler nedeniyle Türk halkının başına gelen trajediden dolayı başsağlığı diledim. Sonrasında yaşananların üstesinden gelmek için Ukrayna'dan Türkiye'ye bir grup kurtarıcı ve ekipman gönderme kararı konusunda kendisini bilgilendirdim. Yakında Türkiye'nin etkilenen bölgelerine ulaşacaklar" dedi.

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