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Ukraynalı Ünlü Aktör Rus Bombardımanında Hayatını Kaybetti

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 12'nci gününde Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan ünlü aktör Pasha Lee, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Lee, Aslan Kral ve Hobbit gibi filmlerden tanınıyordu.
Ukraynalı Ünlü Aktör Rus Bombardımanında Hayatını Kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12’nci gününde çatışmalar şiddetlenirken, Ukraynalı aktör Pasha Lee’nin savaşta hayatını kaybettiği açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee’nin Ukrayna’nın Irpin bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

Aslan Kral, Hobbit gibi filmlerin dublajında da görev yapan 33 yaşındaki ünlü aktör Pasha Lee geçen günlerde ülkesini savunmak için orduya gönüllü olarak katıldığını duyurmuştu.


‘SON MESAJI DİKKAT ÇEKTİ’

Oyunculuk, sunuculuk ve seslendirme çalışmalarıyla tanınan 33 yaşındaki Pasha Lee, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından orduya katıldığını duyurmuş ve tüm dünyadan takipçilerini Ukraynalılara yardım etmeye çağırmıştı.

Ünlü aktör son paylaşımında da 48 saattir aralıksız bombalandıklarını belirterek ‘Ancak yine de gülümsüyoruz çünkü başaracağız.” yazmıştı.

Lee’nin oynadığı yapımlar arasında Meeting of Classmates, The Fight Rules, Selfie Party, Zvychayna Sprava yer alıyor. Lee son olarak 2021 yapımı Provincial’de oynamıştı.

Ukraynalı milletvekili Kira Rudik, muhalefet partisi lideri ve eski Ukrayna Güzeli Anastasiia Lenna da savaşa katılan ünlü isimler arasında yer alıyor…

SAVAŞTA AĞIR KAYIPLAR VERİLMEYE DEVAM EDİYOR
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. 10 gün içinde Ruslara ait 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Ukrayna’da 2 bin 37 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

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