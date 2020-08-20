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Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçler çekiliyor

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Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçler çekiliyor
Ukrayna’nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçler çekiliyor

Ukrayna’nın Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT’ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 4 bölgeden daha silahlı güçlerin geri çekilmesi konusunda anlaştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, geçen sene Paris’teki Normandiya Dörtlüsü toplantısında öngörülmüş olan 20 bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.

Bunun Paris’te anlaşılan maddelerin uygulanmasını hızlandıracağı vurgulanan açıklamada, ayrıca 4 yeni bölgenin daha silahlı güçlerden arındırılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi.

Toplantı sırasında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik’in tam ateşkesi sağlamak üzere 27 Temmuz’dan beri yürürlüğe konan ilave önlemler sayesinde ateşkesin ihlal edilmediğine dikkati çektiği belirtildi.

Ukrayna’nın doğusunda 2014’ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.

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