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Ukrayna'ya saldırı küresel ölçekte fiyatları vurdu

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları enerjinin yanı sıra gıda ürünlerinde de fiyat artışını beraberinde getirdi.
Ukrayna'ya saldırı küresel ölçekte fiyatları vurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları enerjinin yanı sıra gıda ürünlerinde de fiyat artışını beraberinde getirdi. Petrol ve gaz fiyatları rekorlar kırarken buğday, arpa ve mısır gibi ürünlerin fiyatları da artmaya da devam ediyor.

Doğalgaz fiyatları yüzde 60'tan fazla arttı, elektrik, megavat saat başına 345 euroya çıkarak rekor tazeledi.

Doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan alan Avrupa'da bağımlılığı azaltmak için alternatif enerji kaynaklarına yönelim arttı.

 

ABD Rus petrolüne ambargo ihtimaline karşı çözüm arayışında

 

Almanya’da hükümet, bağımsız enerji tedariki için 2026 yılına kadar 200 milyar euroluk yatırım planlıyor.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede benzinin litre fiyatı 2 euronun üzerine çıktı, tarihi seviyeler görüldü. Bazı bölgelerdeki benzin istasyonlarında kurşunsuz benzin 2,46 euroya kadar çıktı.

Gıda fiyatları da etkilendi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sadece gaz ve benzin değil, bağlantılı olarak gıda fiyatlarını da etkiledi.

Avrupa'nın "tahıl ambarı" olarak bilinen Ukrayna'ya yönelik saldırı, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Haftalık bazda yüzde 40'ın üzerinde artan buğdayın kilosu 12,90 dolara yükseldi.

 

Ukrayna'da yaşananlar buğday arzını tehdit ediyor

 

Ekmek, makarna ve bisküvi gibi ürünlerin fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı da devam ediyor. Ukrayna'nın dünyanın en büyük ihracatçılarından olduğu mısır fiyatları sadece geçen hafta yüzde 20 değer kazandı.

Hayvansal ürünlerin fiyatı da artacak

Tahıldaki fiyat artışı et ürünlerini de tehdit ediyor. Küresel buğday arzının yüzde 35'inin hayvan yemi için kullanıldığı dikkate alındığında, bu durumun et ve diğer hayvansal ürünlerin fiyatlarını da artırması bekleniyor.

Azak Denizi ve Karadeniz'deki birçok limanın kapalı olması, nakliye maliyetlerinin yüksekliği ve saldırılar nedeniyle gemilerin rotalarının değişmesi sorunu daha da derinleştiriyor.

"Dünya ticaretinde yüzde 5,6’lık bir düşüş oldu"

Saldırıların bu yıl mahsul ekimini de zorlaştıracağı sanılıyor.

Alman Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre, Ukrayna’daki saldırılar, dünya ticaretinde yüzde 5, 6’lık bir düşüşe yol açtı. 

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