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UKÜ Dijital dünyada kep atmaya hazırlanıyor

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UKÜ Dijital dünyada kep atmaya hazırlanıyor
UKÜ Dijital dünyada kep atmaya hazırlanıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler kapsamında, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi mezuniyet törenini dijital ortamda gerçekleştiriyor. UKÜ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nce (HİKİM) yapılan açıklamada, 4 Temmuz 2020, saat 10.30’da gerçekleştirilecek olan dijital mezuniyet törenin, UKÜ Resmi YouTube Sayfasından yayınlanacağı belirtildi.

2 BİNİ AŞKIN MEZUN ADAYI

Bünyesinde bulunan 10 fakülte ve 8 Yüksekokul ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi veren UKÜ, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar dönemi mezuniyet töreninde 2 biniaşkın mezun adayı için hazırlık yapıyor. UKÜ bünyesinde, 110 farklı ülkeden yaklaşık 19 bin öğrenci bulunduruyor.

TÖREN AKIŞI

Açıklamada; törenin, sunucuların açılış konuşmaları ve program takdimi ile başlayacağı bilgisine yer verilirken;İstiklal Marşı, mezunlar adına öğrenci konuşmaları, Rektör konuşması, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın konuşması, Dekan/Müdürlerin mezunlaramesajı, mezun adaylarının isimlerinin okunması, akademisyenlerimizin mezunlara veda mesajı ve temsili kep atma töreni ile sonlanacağına yer verildi.

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