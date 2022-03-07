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Ülke genelinde 5 gün sürecek soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

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Ülke genelinde 5 gün sürecek soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor
Ülke genelinde 5 gün sürecek soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor

Bu süreçte sıcaklıkların batıdan başlayıp kademeli olarak mevsim normallerinin altına düşmeye başlayacağını belirten Çelik, "Perşembe günü kuzey batıdan başlayıp, Karadeniz üzerinden gelen sistemle birlikte sıcaklıklar biraz daha düşecek. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi hariç tüm yurttaki yağışlar kar şeklinde olacak." dedi.

Çelik, yarın için kuvvetli bir yağış tahmininin olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü için Doğu Anadolu'nun güneyindeki yağışların yoğun kar şeklinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Perşembe günü ise Marmara'dan başlayıp, sıcaklıklar hızla düşecek. Perşembe gününden, gelecek hafta pazartesi günü dahil olmak üzere beş gün boyunca kuzey ve doğu bölgelerimizde zaman zaman kuvvetli olmak üzere tüm yurdun yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu yağışlar, yurdumuzun hemen hemen tamamında karla karışık yağmur ya da kar yağışı şeklinde görülecek."

İstanbul'da kar yağışı etkili olacak

İstanbul'da yağışların önce yağmur şeklinde olacağını, çarşamba günü yüksek kesimlerden başlayıp kara dönüşeceğini söyleyen Hava Tahmin Uzmanı Çelik, "Perşembe ve pazartesi günleri arasında İstanbul'da aralıklarla kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Bu yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacak ve yerde de önemli ölçüde kar örtüsü bırakacak gibi görünüyor." bilgisini verdi.

Ankara'da çarşamba gününden itibaren aralıklı kar yağışının başlayacağını vurgulayan Çelik, başkentteki yağışların hafif ve orta kuvvette olacağını aktardı.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Karadeniz'e kıyısı olan yerlerde, Doğu Akdeniz'de ve Doğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli yağışların görüleceği uyarısında da bulunarak, Marmara'da kuzey yönlü rüzgarların fırtınaya yol açacağını kaydetti.

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