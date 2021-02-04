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Ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Tüm izinler iptal...

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Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı  sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.
Ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Tüm izinler iptal...

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı  sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı

Bugün ikinci kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

Bakanlar Kurulu kararları:

-- 05 Şubat saat 20:00'den itibaren 15 Şubat sabah saat 05:00'e kadar Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanıyor

-- İlçeler arasındaki tüm giriş-çıkışlar kapatılmıştır -- Market, kasap, manav vb elzem yerler 08:00-17 saatleri arasında açık olacak

-- 7 ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak

-- İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal

-- Tüm bankalar 08-12 Şubat tarihleri dahil olmak üzere 5 gün tatil edildi

Bakanlar Kurulu, yarın akşam 20.00’den itibaren 15 Şubat gece yarısına kadar ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ersan Saner yaptığı açıklamada, elzem ihtiyaçlar haricinde hiçbir iş yerinin açılmayacağını duyurdu.

 

Saner açıklamasında şunları kaydetti:

5 Şubat (yarın) 20.00’den başlamak kaydıyla, 15 Şubat gece yarısına kadar, elzem ihtiyaçların karşılanması haricinde, ülkede tam sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Nöbetçi eczaneler, market, benzin, manav gibi işletmeler açık bulundurulacak. Açılış saatleri 08.00-17.00 arasında olacaktır. İlçeler arasında tüm giriş ve çıkışlar kapatıldı.

7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günleri Nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacaktır. İlçe emniyet kurulu ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenecek elzem izinler hariç tüm izinler durdurulmuştur.

5 Şubat 2021’den itibaren geçerli olmayacaktır. Alınan karar ile, reel sektörde çeklerle ilgili, bankalar tüzüğünde yapılan düzenleme ile, KKTC Bankalar Yasası tahtında kurulan ve/veya faaliyet gösteren bankaların 8-12 Şubat 2021’de tatil edilmesine karar verilmiştir. Çekler bu tarihlerde işlem görmeyecek.

150 bin adet PCR test kiti ve 3 ayrı cihaz alınması kararı da üretilmiştir. Bugüne kadar, ortalama 3 bin 500’e kadar ulaşan sayılarımız 5 bin civarında yapılmakta, bugün ise 6 bin 937 ile en yüksek PCR test yapılan güne tekabül etmektedir. Ülkemizin kapalı olacağı günlerde testlerin devam edilecek.

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