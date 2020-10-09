Ülkeye 9 kaçak mülteci getirmişti.5 gün daha tutuklu kalacak!

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin tespit dün yeniden Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlının 12 Eylül 2020’de Sadrazamköy’de henüz tespit edilemeyen bir yerden 9 Suriyeli mülteciyi kanunsuz olarak Anamur’dan KKTC’ye getirdiğini söyledi. Yavuz, zanlının Tatlısu’da trafik suçundan dolayı tespit edildiğini ifade etti. Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Drangoz, zanlının kısa süre önce tutuklandığını, KKTC’ye nasıl geldiği, diğer bağlantılarının araştırılması ve bugüne kadar nerelerde bulunduğu ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini kaydetti. Polis, ayrıca gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, suçla bağlantılı 3 kişinin tespit edildiğini ve bu şahısların arandığını belirterek, 5 gün ek süre istedi.