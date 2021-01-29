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“Ultra Zenginler Servetlerini Büyütsün Diye, Sağlık sistemi Çökme Noktasına Geldi”

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Münür Rahvancıoğlu, ultra zenginlerin karları artsın diye, sıfır vakalı günlerden sağlık sisteminin çökme riski yaşadığı günlere geldiğimizi ve ultra zenginlerin kamu-özel gerilimi yaratarak bundan sıyrılmanın yollarını aradıklarını belirtti.
“Ultra Zenginler Servetlerini Büyütsün Diye, Sağlık sistemi Çökme Noktasına Geldi”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, ultra zenginlerin karları artsın diye, sıfır vakalı günlerden sağlık sisteminin çökme riski yaşadığı günlere geldiğimizi ve ultra zenginlerin kamu-özel gerilimi yaratarak bundan sıyrılmanın yollarını aradıklarını belirtti.

Açıklama şöyle:

Ultra zenginler karlarına kar katsın diye, sıfır vakalı günlerden sağlık sisteminin çökme riski yaşadığı günlere geldik. Şimdi aynı zengin züppeler, kamu-özel gerilimi yaratarak bundan sıyrılmanın yollarını arıyorlar. Tam kapanma koşullarında borçlar, kiralar, elektrik, telefon, infernet ve su ücretleri dondurulmalıdır. Çalışmayan herkese insanca yaşayabileceği maddi gelir sağlanmalıdır.

Bunun maliyeti de #ServetVergisi yoluyla ultra zenginlerden alınmalıdır. Yok öyle herkes bedel öderken para yığınlarından oluşmuş dağınızın üstünde kurulup oturmak! Bu toplum sayesinde zengin oldunuz, bu topluma borcunuzu ödeyeceksiniz. Siz ödemezseniz , biz alacağız, söke söke!

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