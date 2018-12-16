Uluçay: “Haklar ve onurlar çiğnenmeyecek şekilde davranmalı”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İstanbul’da Parlamentolararası Kudüs Platformu tarafından düzenlenen konferansa katıldı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım’ın davetiyle konferansta yer alan Başkan Uluçay, konferansın açılış etkinliğinde yer aldı.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, konferans çerçevesinde KKTC'yi temsilen bir konuşma yapan Uluçay, Filistin halkına desteğini belirtti ve katılımcılara Kıbrıs sorunu konusunda bilgi verdi.



Kudüs’ün, Filistin davasının bir parçası olduğu kadar, haklı mücadelenin sembolü ve en kutsal noktalarından biri olduğuna vurgu yapan Uluçay, Kudüs’ün Filistin devletinin başkenti olduğunu ve bunu hiçbir güç ve hiçbir ittifakın inkâr edemeyeceğini söyledi.





Uluçay, Kıbrıs Türk halkının komşu ve kardeş Filistin halkının barış, uzlaşı ve güven içerisinde yaşam mücadelesini takdir ederken, Kıbrıs adasındaki barış mücadelesini de herkesin kazançlı çıkacağı bir şekilde sonuçlandırmak için çaba sarf ettiğini ifade etti. Uluçay, “Üzülerek belirtmem gerekir ki, fedakârlıklarımız, aldığımız risk ve sorumluluklar, maalesef, bugüne kadar bizleri istediğimiz noktaya taşıyamamıştır” dedi.



Konuşmasında Kıbrıs sorununa ve müzakere sürecine de değinen Uluçay, Cenevre ve Crans Montana’da yapılan konferans ve müzakereler hakkında bilgi verdi. Uluçay, on yıllardır süren müzakereleri sonuçlandırmak ve adayı barış ve huzura kavuşturmak hususunda Rum tarafının gereken ciddiyeti sergileyemediğini kaydetti.



“SONUÇ ODAKLI MÜZAKERE”



Teberrüken Uluçay, bu tavrın kırılması ve Rum tarafının aklıselime davet edilmesinin aynı zamanda bölgesel bir gereklilik ve ihtiyaç olduğuna işaret etti. Uluçay, ucu açık, ilelebet sürecek müzakereler değil, sonuç odaklı, takvimlendirilmiş kısa ve yoğun yeni bir müzakere sürecinin Kıbrıs sorununu nihayete kavuşturabileceğini söyledi.



Uluçay, iki-bölgeli, iki-toplumlu, iki tarafın siyasi eşitliğine dayalı federal çözüm için gereksinim duyulan hemen tüm teknik ve hukuki müzakerelerin yapıldığını anımsatarak “Eksik olan siyasi iradedir, liderliktir, cesarettir” dedi. Uluçay, kendilerinin Kıbrıs Türk tarafı olarak hazır olduğunu, gerekli cesaret ve liderliği de göstermeye devam edeceklerini vurguladı.



Kıbrıs adasının tüm yeraltı ve yer üstü doğal kaynaklarının iki halkın ortak malı olacağı ve birlikte yönetileceği konusunun çok uzun zamandır müzakere masasında mutabakat sağlanan bir husus olduğuna dikkat çeken Uluçay şunları kaydetti:



“Maalesef bu konuda da Rum tarafı tek taraflı adımlar atmaya devam etmektedir. Bu yaklaşım yeni risklere davetiye çıkarmaktadır. Rum kesiminin tek taraflı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgesinde uluslararası şirketlere verdiği lisanslar, buna binaen yapılmakta olan faaliyetler Ada’nın asli unsuru ve eşit ortağı olan Kıbrıs Türk halkının rızası alınmadığından hukuksuzdur, hükümsüzdür ve barışa hizmet etmemektedir. Kıbrıs Türk halkı hakkına, hukukuna ve menfaatlerine sahip çıkmaktan, bu amaç doğrultusunda siyaset geliştirmek ve gerekli adımları atmaktan imtina etmeyecektir. Benim umudum, beklentim ve temennim aklı selimin galip gelmesi, Ada’nın iki halkının işbirliği içerisinde hareket etmesi ve başta hidrokarbonlar olmak üzere tüm diğer alanlarda ortak bir kader bilinciyle ele ele vermesi ve hareket etmesidir.”



“HAKLAR VE ONURLAR ÇİĞNENMEYECEK ŞEKİLDE DAVRANMALI”





Teberrüken Uluçay, tüm ülkelerin sorumluluklarını bilmeleri, atacakları adımların olası sonuçlarını hesaba katmaları ve çözüm üretecek, diğer ülke ve halkların haklarını, onurlarını ve tarihi bağlarını çiğnemeyecek şekilde davranmalarının hayati önem arz ettiğine vurgu yaptı.



Bu hassasiyetlerin özellikle de Kudüs için gösterilmesinin şart olduğunu belirten Uluçay, “Filistin’e, Kıbrıs’a, zulmün kol gezdiği coğrafyalara ve tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik dilerim” dedi.



Uluçay temasları çerçevesinde ayrıca, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın konuk heyetlerle yaptığı tanışma toplantısı ve konuk heyetler onuruna verdiği yemeğe katıldı.



Parlamentolararası Kudüs Platformu 2.konferansına katılmak amacıyla İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay'ın heyetinde Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da yer alıyor.



Uluçay ve heyetinin yarın KKTC’ye dönmesi bekleniyor.