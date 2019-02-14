Uluçay: “İnsancıl çalışmalar, onu sevilen ve sayılan bir kişi konumuna getirdi”

Türk Cemaat Meclisi milletvekiliyken 33 yaşında şehit edilen ve 55 yıldır kayıp olan Cengiz Ratip ölüm yıldönümünde anıldı.

Türk Cemaat Meclisi’nin tek şehit üyesi olan Ratip için, 14 Şubat 2009’da adının verildiği Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesi’nde, anma töreni düzenlendi.

Törene, Ratip’in ailesi, sevenleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yeni ve eski dönem milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve dernek yönetimi katıldı.

Saygı duruşu ile başlayan törende, Şehit Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yaptı. Her iki konuşmada da, kayıplarla ilgili bilgisi olanların Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermesi için çağrıda bulunuldu.

Törende Ratip’in özgeçmişi okundu. 10 Eylül 1961’de milletvekili seçilen Cengiz Ratip’in 14 Şubat 1964’te Poli’de kurulan bir pusu sonucu şehit edildiği, nereye gömüldüğünün ise hâlâ bilinmediği kaydedildi.

ULUÇAY: “İNSANCIL ÇALIŞMALAR, ONU SEVİLEN VE SAYILAN BİR KİŞİ KONUMUNA GETİRDİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, “Sayın Ratip’i onun hakkında yazılanlarla, onu tanıyanların anlattıklarıyla yakinen biliyoruz. O dönemi yaşayanlar, Ratip’in dürüstlüğünü, yardımseverliğini ve toplumu için yaptığı çalışmaları anlatıyorlar. Özellikle araştırmacıların yazılarında Ratip’in birçok Kıbrıslı Türk için arabuluculuk yaptığını ve birçok esiri özgürlüğüne kavuşturduğunu da görüyoruz” dedi.

Toplumun, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu günlerde Cengiz Ratip’in uğraşlarının önemli olduğunu da vurgulayan Uluçay, “Toplumların çatışması değil yakınlaşması için yaptığı insancıl çalışmalar, onu kısa zaman içinde çok sevilen ve sayılan bir kişi konumuna getirdi” şeklinde konuştu.

Cengiz Ratip’in hala kayıp olduğunu da anımsatan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, konuyla ilgili bilgisi olanlara bu bilgileri paylaşma çağrısını yineledi.

Kıbrıslı Türklerin tek şehit milletvekili olan Cengiz Ratip’in Meclis için ayrı bir anlamı olduğunu da vurgulayan Uluçay, “İlerleyen yıllarda da onun ansını yaşatmak adına çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Uluçay, Ratip’i ve şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

GÖKERİ:” BİLGİSİ OLANLARIN İNSANİYET ADINA KAYIP ŞAHISLAR KOMİTESİ’NE BİLGİ VERMESİNİ RİCA EDİYORUZ”

Kayıp şehit Cengiz Ratip’in oğlu Mustafa Kemal Gökeri, “Babam, silah arkadaşı olan genç öğretmen Turgut Sıtkı ile birlikte böyle bir Şubat gününde şehit edildi. 55 yıldır babamın gömü yerinin bilinmemesi, ziyaret edebileceğimiz, dua okuyabileceğimiz bir mezarının olmaması ailem için kanayan bir yaradır” dedi.

Babasının gömü yerinin 3-4 kez değiştirildiği yönünde duyumlar aldıklarını, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bugüne kadar yaptığı çalışmaların hala sonuç vermediğini söyleyen Mustafa Kemal Gökeri, ailesi adına bir çağrıda bulundu.

Gökeri, “Hayatta olan ve babamın gömü yerini bilen veya bu konuda herhangi bir duyum almış olan yaşlı Kıbrıslı Rumlardan, insaniyet adına Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bilgi vermesini rica ediyoruz” dedi.

Babasının dürüst, vatanını seven, toplumun çıkarlarını ön planda tutan, yardımsever, çalışkan, sevgi dolu ve disiplinli biri olduğunu belirten Gökeri, “Babam, hayatta olduğu sürece, 1963-64 yıllarında, iki toplum arasında ortaya çıkan sorunların suhulet ve adalet içinde çözümlenmesi yönünde olağanüstü çaba harcadı. Bundan dolayı, sevilen, itibar gören bir şahsiyetti ancak bu özelliği onu hayatta tutabilmeye maalesef yetmedi” şeklinde konuştu.

13 Mart 1931’te Baf kazasına bağlı Karaağaç köyünde doğan ve 33 yaşındayken şehit edilen Ratip evli ve 4 çocuk babasıydı.