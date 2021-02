Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) güneş panellerinin bakımı ve yükseltme işlemleri için uzay yürüyüşüne çıktı. Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) güneş panellerinin ömrünü doldurması nedeni ile ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı astronotlar, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek için uzay yürüyüşüne çıktılar.

Helmets and gloves are coming off as @AstroVicGlover and Kate Rubins begin to take off their spacesuits, assisted by @Astro_Soichi and @Astro_Illini. Today's spacewalk completed steps to augment the @Space_Station's power supply for upcoming research and commercial activities. pic.twitter.com/5dPprFI14Y