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Ümit Özatınç Londra'da Covid-19'dan hayatını kaybetti

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Ümit Özatınç Londra'da Covid-19'dan hayatını kaybetti
Ümit Özatınç Londra'da Covid-19'dan hayatını kaybetti

2 hafta önce koronavirüse yakalanan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin dayısı Ümit Özatınç Londra'da hayatını kaybetti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

Dünya Güzeli Bir İnsandın Sen Ümit Dayı

Yaşamın zorluklarla dolu geçse de içindeki umudu hiç kaybetmeden hep çalıştın, ailenin iyiliği için hep mücadele ettin, yılmadın. İnsanları sevdin, yaşamı sevdin, ülkeni çok sevdin. Uzaklarda olsan da aklın, yüreğin hep bu ülkede, bizimle oldu. Dünyadaki milyonlarca insan gibi biz de bugün Covid-19 illetinin en soğuk, en acımasız yüzü karşısında derin bir acı ve çaresizlik içine sürüklendik. Bu salgın rakamlardan ibaret değil, her rakamın ardında onulmaz acılar var. Acımız çok büyüktür. Hoşçakal Dayı, huzur içinde uyu güzel insan..

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