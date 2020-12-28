UMK-YDÜ Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Aile Ayağının İlk Sonuçları Açıklandı

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi’nin pandemi nedeniyle teknoloji ve sanal eğitimin hiç olmadığı kadar evlere girmesi nedeniyle çok daha büyük önem kazandığını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun önleme ve eğitim çalışmaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ile işbirliğinde “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz” sloganı ile geliştirdiği bilimsel Projenin ilk ayağı olan,yerel yönetimlerle işbirliğinde hayata geçirilen aile eğitimi uygulamalarının sonuçları, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, YABEM MüdürüDoç. Dr. Çiğdem Hürsen, projeye destek veren belediyeler adına Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu ve Gönyeli Belediye Meclisi Üyesi Şahin Karasalih hazır bulundu.

MURAT TÜZÜNKAN

YDÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, yaptığı konuşmada, “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi’nin pandemi nedeniyle teknoloji ve sanal eğitimin hiç olmadığı kadar evlere girmesi nedeniyle çok daha büyük önem kazandığını söyledi.

Bu süreçte çocukların ve gençlerin çok daha fazla internet ve sosyal medya ile haşır olmaya başladığını ifade eden Tüzünkan, bunun çocukların ve gençlerin kişisel, sosyal ve akademik olarak gelişmesine be ayrıca aile ilişkilerine yönelik olumsuz etkilerinin görülmeye başladığına işaret etti.

Araştırmanın ilk sonuçlarına göre çocukların önemli bir bölümünün uzmanlar tarafından bağımlılık noktası sayılacak günde 3 saatin üzerinde internet kullandığının görüldüğüne dikkati çeken Doç. Dr. Murat Tüzünkan, genel anlamda güvenli internet kullanımı konusunda da bilinçsizliğin söz konusu olduğunu belirtti.

Tüzünkan, “Çocuklarımızı sanal düşmandan korumak için daha fazla bilgilendirme şart” dedi.

ÇİĞDEM HÜRSEN

YABEM MüdürüDoç DR. Çiğdem Hürsen, projenin ilk ayağı olan aile eğitimleri konusunda elde edilen veriler hakkında bilgiler verdi.

“Bu çalışmayla eğitimlere katılan tüm anne ve babalar çocuklarının interneti aktif olarak kullandıklarını, çocukların interneti kullanma sıklıkları incelendiğinde ise, çoğunluğunun günde 3 saat ve üzeri internette vakit geçirdiklerini ortaya koymuştur” diyen Gürsen, literatürde çocukların ödev hazırlama süresi hariç bağımlı olmayan bir kullanıcının haftalık bilgisayar/internet kullanım süresinin ortalama 5 saat civarında olmasına karşın elde edilen sonuçlardan bunun Kuzey Kıbrıs’ta çok daha fazla olduğunun görüldüğünü anlattı.

Gürsen “Çocukların ödev hazırlama ve ders çalışma gibi akademik etkinliklerin dışında bilgisayar/internet kullanım sıklıklarının fazla olması internet bağımlılığı açısından büyük bir tehdit olarak görülmektedir. Öğrencilerin akademik başarıları olumsuz etkilenmekte, aile ilişkileri zayıflamakta, sosyal gelişimi olumsuz etkilenmekte,göz, sırt ve kas ağrıları gibi sağlık açısından problemlere yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

Velilerin önemli bir kısmının çocuklarının kendileri ile vakit geçirmek yerine internette vakit harcadıklarını, sorumluluklarını internette vakit geçirmek için ihmal ettiklerini, önemlibir grubun ise sık sık internette oyun oynadığını, ayrıca bir kısım çocuğunun ise anne ve babaları internette kendilerini sınır koyduğu zaman kavgacı bir tutum sergilediğini ifade ettiğine dikkati çeken Doç Dr. Çiğdem Hürsen, henüz çalışmanın başında olduklarını, projenin ikinci ve en büyük ayağının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ile işbirliğinde öğretmen, öğrenci ve ailelere yönelik olarak gerçekleştirileceğini ve bu konuda hazırlanacak bilimsel bir projenin toplumla paylaşılacağını kaydetti.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi”nin ön çalışması olan aile eğitimlerinden elde edilen sonuçların, internet kullanımı konusundaki riskler konusunda kendilerine önemli ışık tuttuğunu söyledi.

Komisyon olarak bütün çalışmalarını bilimsel temelli ve somut toplumsal fayda getirecek çerçevede yürüttüklerime dikkati çeken Karaokçu, bu konudaki çalışmalarını bilim yuvası olan üniversiteler yanında devletin ilgili birimleri ve yerel yönetimlerle işbirliğinde yürütmeye özen gösterdiklerini vurguladı.

“Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi”yle internet kullanımı konusunda ülkenin genel durumunu bilimsel olarak tespit etmek ve tüm toplumu kapsayacak şekilde bir önleme programı hazırlamak amacıyla hazırladıklarını ve bu sonuca ulaşacaklarına olan inancını dile getiren Karaokçu, projeye katkı koyan tüm kurumlara teşekkür etti.

İLKER EDİP

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, yerel yönetimlerin vatandaşların baş vurduğu en yakın kurumlar olduğunu, o nedenle özelde çocuklara, ailelere ve genelde topluma büyük fayda getirecek böylesi bir projenin içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle internet bağımlılığı ve bunun getirdiği risklerin arttığının bilincinde olduklarına işaret eden İlker Edip, “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi’nin toplumumuz için çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Beyarmudu Belediyesi olarak bundan sonra da toplum faydasına olan projelerin içerisinde yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MİSLİ KADIOĞLU

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, belediye olarak özgür, sağlıklı ve bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlayacak konularda her zaman işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek “Çocuklarımızı Sanal Düşmandan Koruyoruz Projesi’nde yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Teknolojinin hızla gelişmekte olduğuna işaret eden Kadıoğlu, buna ayak uydurabilmek için toplumun tüm kesimlerini bu tür projelerle bilinçlendirmenin ve bilgilendirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

ŞAHİN KARASALİH

Gönyeli Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Karasalih ise bu projede yer almaktan mutlu olduklarını, eğitime katılamayan ailelere Gönyeli Belediyesi’nin WEB TV’si ile ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

İnternet bağımlılığının bireyler üzerinde sosyal, psikolojik ve iletişim ilişkileri açısından olumsuz etki yaratabildiğine dikkati çeken Karasalih, projenin bu konuda sosyal politikalar geliştirilmesine çok katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi.