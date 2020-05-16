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Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’dan flaş paylaşım

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Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Umut Evirgen ile yollarını ayırdı. Büyüküstün, eski eşi Onur Saylak'ın 3. kez baba olacağının öğrenildiği günde Instagram'da kızları ile göründüğü bir paylaşım yaptı.
Umut Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün’dan flaş paylaşım

Başarılı yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün, 2011 yılında ‘Gönülçelen’ dizisinde birlikte rol almıştı. İkili daha sonra hayatlarını birleştirmişti. Bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti.

Çift, bundan 3 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Tuba Büyüküstün, işletmeci Umut Evirgen’le sevgili olurken, Onur Saylak ise menajer Gözde Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

AYRILDILAR

Tuba Büyüküstün’ün kısa bir süre önce Umut Evirgen ile ayrıldığı iddia edildi. Aynı süreçte ise Onur Saylak’ın 3. kez baba olmaya hazırlandığı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

‘EN İYİ DOSTLARIM’

Evirgen’den ayrılan Tuba Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile bir arada bulunduğu göründüğü videoyu Instagram hesabından paylaştı. Bu paylaşıma ise “En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım… Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken… ” notunu düştü.

Corona virüs salgınından dolayı evinde kızları Maya ve Toprak’la zaman geçiren Büyüküstün, önceki gün de sosyal medya hesabından yaptığı yayında her zaman doğallıktan yana olduğunu belirterek, estetik ile ilgili şöyle demişti: “Ben zaten iğneden de korkarım. Son dönemde herkes birbirine benzemeye başladı.”

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