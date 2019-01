Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücünün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması konusunda Rum kesiminde “kaygılı bir sessizlik hüküm sürdüğü” ifade edildi.



Fileleftheros gazetesi “Kaygılı Sessizlik” başlıklı haberinde, konu hakkında olumsuz gelişmeler beklenmemesine rağmen, BM Güvenlik Konseyi’ne sunulacak olan raporun içeriği ile nihai metnin Rum hükümetini oldukça ilgilendirdiğini yazdı.



“Edinilen bilgilere” göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasının önerileceği raporunun hafta sonuna doğru BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmasının beklendiğini haber veren gazete, BM Güvenlik Konseyi içerisindeki istişarelerin ise 22 Ocak’ta gerçekleştirileceğini ve buna BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabet Spehar’ın da katılacağını anımsattı.



Nihai kararın 30 Ocak’ta alınmasının beklendiğini ve Lefkoşa Rum kesiminin dikkatinin ise iki gidişata yöneldiğini ifade eden gazete, bunların birincisinin “BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunun ne içereceği olduğunu” yazdı.



BM Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyi’ne yönelik raporunun, Kıbrıs Özel Temsilcisi Spehar tarafından kaleme alındığının bilindiğini belirten gazete, Rum kesiminin dikkatinin yöneldiği ikinci noktanın ise “BM Güvenlik Konseyi üyelerinin Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, aynı zamanda ABD’nin barış misyonlarda kesintiler yapılmasına ilişkin baskısıyla da alakalı olarak konuya nasıl yaklaşacakları olduğuna” işaret etti.



Rum kesiminin UNFICYP konusu ve New York’ta gerçekleştirilecek olan görüşme konusunda tam bir hareketlilik içerisinde olduğunu da belirten gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum kesiminin BM’deki Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu ve müzakereci Andreas Mavroyannis’in çeşitli gidişatlara yönelik bir dizi temasa başladıklarını haber verdi.



Gazete, Rum hükümetinden kaynaklara dayanarak, Rum tarafının müzakerecisi Andreas Mavroyannis’in, önümüzdeki haftanın sonuna doğru ve BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmelerden önce, BM Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir dizi temasta bulunmak için New York’a gideceğini de haber verdi.



Gazete haberinde, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın temaslarda bulunmak için New York’a gittiğini de belirtti.



PRODROMU



Gazeteye göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu ise konu hakkında geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, müzakerelerin yeniden başlaması için, Jane Holl Lute aracılığıyla gösterdiği çabanın ortasında, UNFICYP konusunda herhangi bir şeyin değişmesinin, tam anlamıyla garip (çelişik) olacağını” söyledi.



Prodromu “barış misyonlarının gözden geçirilmesi konusunda genel bir yönelim bulunduğunu, fakat Kıbrıs’ın durumunda, Türk işgali sürdüğü ve onbinlerce askere sahip Türk ordusu var olduğu müddetçe, Barış Gücünün kalışı ve rolünün önemli olduğunu” iddia etti.



UNFICYP’in çok esaslı bir rol oynamakta olduğunu da ifade eden Prodromu, “Kıbrıs’ta bir sükûnet varsa ve bazı olaylardan kaçınılıyorsa, bunun UNFIYCP’in varlığı sayesinde olduğunu” sözlerine ekledi.



SPEHAR TÖRENDE KONUŞTU



Bu arada gazeteler, BM Genel Sekreterinin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın, geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen bir törenle, UNFICYP’in yeni kadın komutanı, Avustralyalı Tümgeneral Cheryl Pearce’i karşıladığını yazdılar.



Alithia gazetesine göre törende yaptığı konuşmada, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs hedefine değinen Spehar, UNFICYP’te herkesin, Pearce’ın saflarına katılmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.



Pearce’a hitaben yaptığı konuşmada “Barış Gücü mensuplarının 180 kilometre uzunluğundaki ara bölgede istikrarın korunması için çalışırken, ortaya konan hedeflere ulaşılmasına dair çabalarda oynayacağı kritik bir rol bulunduğuna” işaret eden Spehar, “bunun Kıbrıs’ta kalıcı bir barışa ulaşılması açısından kendileri için hayati bir önem taşıdığını” ifade etti.



Bu amacın misyonun başladığı gündeki amaçla aynı olduğunu da dile getiren Spehar, herkesin paylaştığını bildiği tek bir hedef bulunduğunu, bunun ise Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi vizyonu olduğunu sözlerine ekledi.