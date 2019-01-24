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UNHCR Başkanı Katja Saha, mülteci tepkisini değerlendirdi

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Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR) Başkanı Katja Saha, bazı ülkelerin, mültecilere yönelik tepkisinin, çok endişe verici olduğunu, bu tür endişe verici eğilimlerin Güney Kıbrıs’ta da gözlemlendiğini belirtti.
UNHCR Başkanı Katja Saha, mülteci tepkisini değerlendirdi

Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkanı Katja Saha, bazı ülkelerin, mültecilere yönelik tepkisinin, çok endişe verici olduğunu, bu tür endişe verici eğilimlerin Güney Kıbrıs’ta da gözlemlendiğini belirtti.

Alithia gazetesi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Başkanı Katja Saha’nın, Limasol’da düzenlenen,  üçüncü ülke vatandaşlarının yerel topluluklara entegre olmasına ilişkin programın sonuçlarını açıklandığı etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Saha, mülteciler konusundaki tartışmanın, insanlık onuruna odaklanması gerektiğini ifade etti.

Saha, mültecilerin, tehdit olarak gösterilmesine ilişkin endişe verici tepkilerin Kıbrıs’ta da gözlemlendiğini belirtirken, siyasilerin açıklamalarıyla medyadaki haberlerin Güney Kıbrıs’ı, mültecilerle dolup taşan bir yer olarak gösterdiğini, mültecilerin Cihatçı, olası terörist veya adanın demografik yapısı için tehdit şeklinde nitelendirildiğini belirtti.

Mülteci sayısında artış olduğundan söz eden Saha, kriz durumunun söz konusu olmadığını ancak bunun da böyle bir noktaya varmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Saha siyasi sığınma başvurularının kabulüne ilişkin bütünsel bir yaklaşım benimsenmesi halinde durumun idare edilebilir olacağını da ifade etti.

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