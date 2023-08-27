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UNİVERSAL BANK LTD. sermaye yapısını güçlendirdi

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Sermaye yapısını güçlendiren ve kredi verme imkanını artıran Universal Bank Ltd., ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve finansman desteğini de artırdığını duyurdu.
UNİVERSAL BANK LTD. sermaye yapısını güçlendirdi


Universal Bank LTD sermaye yapısını güçlendirerek, büyümesini sürdürüyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, sermaye yapısını güçlendiren ve kredi verme imkanını artıran Universal Bank Ltd., ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve finansman desteğini de artırdığını duyurdu.


Universal Bank Ltd., döviz kurunun yarattığı ekonomik krizin sebep olduğu zor koşullara rağmen müşterileri için alt yapısını daha iyi noktaya getirerek imkanların çeşitlenmesini sağladı.


MİLLİ EKONOMİYE KATKIMIZ DEVAM EDECEKTİR

Banka alanında uzman ve donanımlı personeli de kadrosuna dahil ederek yenilikçi hizmet ve ürünler geliştirmeye devam edeceğini dile getiren Universal Bank Genel Müdürü Yücel Gök, bankanın bireysel ve kurumsal müşterilerine sağladığı finansal imkanların sermaye yapısını güçlendirerek artığını ve önümüzdeki dönemde ülke ekonomisine sağlayacağı katkıyı pekiştireceğini ifade etti.
Müdür Yücel Gök sözlerine şu şekilde devam etti:
“Tüm dünyanın ekonomik kriz nedeniyle içerisinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sorumluluk almaya, milli ekonomiye, üretime, özellikle hükümetimizin başlatmış olduğu ilk evim projesinde katkı sağlamaya devam edeceğiz.

 

İLK EVİM PROJESİ İÇİN KREDİLER VERİLMEYE BAŞLADI

İlk evim projesinde beklenenin üzerinde talep olduğuna da değinen Gök, imkanlar çerçevesinde gelen talepleri değerlendirdiklerini ve şuana kadar bir kaç kredinin de onaylanarak ilk evim için adım attıklarını belirtti. Gök, ‘’bankamzın rekabetçi piyasada daha güçlü olması adına sermaye yapımızı her dönem güçlendirerek, büyümesini sürdüreceğiz” dedi.

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