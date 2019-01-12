Üniversite kitabında cinsiyetçi sorular: Hangisi kadını daha çekici yapar?

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Fakültesi Sosyal Psikoloji 1 ders kitabında yer alan cinsiyetçi soru ve cevaplar ortaya çıktı. Ders kitabının test bölümünde “Kadını daha çekici yapan özellikler nelerdir?”, “Hangi işi yapan kadınlar daha çekicidir?”, “Erkeklerin eş seçerken önem verdikleri ölçüt nedir?” gibi soruların yer aldığı kitapta toplumsal cinsiyet eşitliği görmezden geliniyor.

“Hangisi kıskançlığın bir nedeni değildir?” gibi pek çok sorunun yer aldığı ders kitabında “Sevilen kişiye aşırı bağımlılık”, “İlişkide kendisini yeterli-kusursuz olarak görme” gibi şıklar da yer alıyor.

Cihan Çelik ve Zeliş Irmak’ın Evrensel’de yer alan haberine göre, cinsiyetçi ifadelerin yer aldığı sorulardan bazıları şöyle:

1- Aşağıdaki özelliklerden hangisi kadını daha çekici yapar?

a. Erkek gibi davranması

b. Güçlü görünmesi

c. Cinsiyetine uygun rolleri oynaması

d. Bağımsızlığına düşkün olması

e. Çaresiz gözükmesi

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: C

2- Aşağıdaki işlerden hangisini yapan kadınlar daha çekicidir?

a. Tezgâhtarlık

b. Yöneticilik

c. Danışmanlık

d. Şoförlük

e. Pilotluk

Soru kitapçığın cevap anahtarına göre yanıt: A

TECAVÜZ VE BERDEL ÖRNEĞİ VERİLDİ

Öte yandan “Kişilerarası Çekicilik ve Yakın İlişkiler” ünitesinin sonunda “Yaşamın İçinden” başlığıyla, Radikal gazetesinde 5 Mart 2009’da yayınlanan; tecavüzün, berdelin, başlık parasının anlatıldığı bir haber metnine yer verildi.