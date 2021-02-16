Üniversite Öğrencilerinin Gelmesi İçin Yarından İtibaren Ek Seferler Başlıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarından itibaren İstanbul’dan ek seferlerle üniversite öğrencilerinin ülkeye getirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarından itibaren İstanbul’dan ek seferlerle üniversite öğrencilerinin ülkeye getirileceğini açıkladı.

Amcaoğlu, üniversite rektörlüklerinden aldıkları bilgiye göre bu yıl mezun olabilecek durumda 17 bin 550 öğrenci bulunduğunu ve öncelikle bu öğrencilerin gelmesini hedeflediklerini söyledi.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin Nisan başına kadar gelerek mezuniyetlerini tamamlamalarını istediklerini kaydederek öğrencilerin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları uyarınca gelecekleri ülkenin kategorisine göre karantinada kalacağını belirtti.

Amcaoğlu, BRT’de ve Genç TV’de katıldığı programlarda, yüksek öğrenimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu, Bakanlar Kurulu’nun Cumartesi yapılan toplantısında gerekli kararların alındığını, bugün resmi açıklama olacağını, yükseköğrenim öğrencilerinin getirilmesi amacıyla yarından itibaren Ercan’a İstanbul’dan 2 ek sefer konulacağını açıkladı.

Amcaoğlu, “Çarşambadan itibaren İstanbul üzerinden 2 ek sefer başlıyor. Öğrencilerimizin adaya gelmesini sağlayacak… 1 Nisan’dan itibaren yüz yüze eğitim şansını elde etmesi, çocukların ister karantina ister aşı proesdürünü tamamlayıp adaya sağlıklı şekilde gelmesi, öğrenime başlaması için gerekli karar üretildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın yarın yayımlayacağı notamla bu ülkeye öğrencilerimizin ek seferle gelmesini tesis etmiş olacağız” dedi.

Olgun Amcaoğlu, “ Buraya gelip eğitim hakkı isteyen her öğrenci bizim evladımızdır. Yurt kirasından, market alış verişine kadar evladımızdır diyerek “Öğrenci Dostu Ada Projemizi hayata soktuk. Gerekli detayları önümüzdeki günlerde paylaşacağız” diye ekledi.

Amcaoğlu, koronavirüse karşı aşılamalarla birlikte yüksek eğitim ve turizmin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.